Bando Valli Prealpine: due progetti finanziati nel Lecchese. Zamperini (FDI): “Occasione per far crescere i territori montani”

Valsassina, Valvarrone, Piani Resinelli, Grigne a beneficiare dei fondi regionali

Il consigliere regionale: “Provincia di Lecco l’unica esclusa dal progetto. Abbiamo richiesto un impegno economico in più a Regione Lombardia per farla rientrare”

LECCO – Anche il territorio provinciale di Lecco potrà godere dei fondi stanziati da Regione Lombardia per il bando Valli Prealpine, grazie a un incremento di dieci milioni di euro che ha permesso uno scorrimento in graduatoria e la conseguente inclusione di quattro nuove progettualità, due inerenti il Lecchese.

6,1 milioni di euro il contributo regionale per entrambi i piani: il primo, ‘Re-start terre alte Valsassina Valvarrone‘, con Ente capofila il Comune di Premana, coinvolge i Comuni di Casargo, Margno, Valvarrone e Pagnona riceverà un contributo di poco più di 3 milioni di euro. Il secondo, ‘Valorizzazione turistica delle valli prealpine nella provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli‘ con Ente capofila la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, in partenariato con la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, riceverà un contributo di 3,1 milioni di euro e vedrà coinvolti i Comuni di Primaluna, Introbio, Pasturo, Barzio, Cremeno, Cassina Valsassina, Moggio, Morterone, Ballabio, Lecco ed Abbadia Lariana.

Risorse molto importanti che permetteranno ai Comuni interessati, già dai prossimi mesi, di partire con azioni ed investimenti per il miglioramento e l’implementazione delle politiche a favore delle aree montane e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando, promuovendo una maggiore qualità della progettazione locale, la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali.

Sull’argomento è intervenuto anche il presidente della Commissione Montagna in Regione Lombardia, Giacomo Zamperini, consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia: “Questa è un’occasione straordinaria per la crescita dei nostri territori montani, e dimostra quanto la sinergia e il dialogo tra Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia, sia proficua per il territorio e capace, attraverso la rete degli attori coinvolti, di portare a risultati concreti ed importanti”.

Prosegue Zamperini: “Nelle scorse settimane, insieme al sindaco Elide Codega e agli Amministratori del Comune di Premana – Ente capofila di uno dei due progetti – siamo stati in visita dal vicepresidente di Regione ed Assessore al Bilancio, Marco Alparone, che colgo l’occasione di ringraziare, così da evidenziare le potenzialità di questi progetti. La Provincia di Lecco era l’unica tra le valli prealpine lombarde ad essere totalmente esclusa da questo bando, pertanto, seguendo anche un criterio di rispetto dell’omogeneità territoriale, abbiamo chiesto uno sforzo aggiuntivo di impegno economico, che ha poi portato allo scorrimento della graduatoria ed al finanziamento dei due progetti lecchesi. Ringrazio l’Assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, per l’attenzione dimostrata verso la Provincia di Lecco e per la capacità di portare queste risorse che sono fondamentali per il nostro territorio”.

“Le potenzialità dei progetti e degli interventi che si andranno ad attuare sono enormi sul piano dello sviluppo turistico montano, ma soprattutto su quello del rilancio di questi territori, che custodiscono le nostre tradizioni e meritano di essere maggiormente sostenuti e valorizzati. La montagna non può essere considerata solo come un paesaggio di passaggio. La montagna è lavoro, formazione, turismo, mestiere, comunità, sviluppo, commercio, produzione, radici, cultura e tenacia. La montagna è una scelta di vita ed una risorsa, che noi sosteniamo con forza. Questi territori non sono più soli ed i risultati concreti sono il frutto della determinazione di amministratori locali ed imprese che non si sono fatte scoraggiare ma hanno saputo insistere, parlando ad una sola voce, facendo squadra e portando a casa risorse importanti per le nostre “terre alte” “, conclude il consigliere regionale Zamperini.

Di seguito, le specifiche degli interventi che verranno finanziati con contributo di Regione Lombardia:

“Re-start terre alte Valsassina Valvarrone”

PREMANA

Opere di urbanizzazione primaria e di gestione delle acque del tracciato esistente, realizzazione di un nuovo tratto di tracciato con annessa realizzazione di opere di completamento e di gestione delle acque. € 676.400,00 euro Interventi di sostegno e consolidamento scarpate e gestione acque meteoriche. 409.400,00 euro Formazione nuova pista ciclopedonale di collegamento Alpe di Solino – Alpe Deleguaggio. 222.500,00 euro

CASARGO

Realizzazione Osservatorio astronomico. 562.294,23 euro

MARGNO

Lavori ampliamento ed efficientamento energetico ristoro Settimo Cielo. 249.200,00 euro

VALVARRONE

Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione Museo Contardi Pietra, nuovo centro per le associazioni, Municipio di Valvarrone ed ex latteria. 445.000,00 euro Realizzazione area parcheggio da adibire a mercato settimanale a servizio della popolazione, di un’autorimessa per ricovero automezzi comunali e deposito per il Gruppo comunale di Protezione Civile. 270.328,60 euro

PAGNONA

Realizzazione strada agro-silvo-pastorale. 178.000,00 euro

“Valorizzazione turistica delle valli prealpine nella provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e pian dei Resinelli“

COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE – VALLE SAN MARTINO

Recupero stazione di arrivo della vecchia teleferica per trasformazione in apiario integrato. 222.500,00 euro Intervento di sistemazione e qualificazione della pista ciclabile – Lotto 1 e 2. 178.000,00 euro Qualificazione e messa in sicurezza della strada comunale per i Piani dei Resinelli. 578.500,00 euro

COMUNITA’ MONTANA BARZIO – VALSASSINA – VALVARRONE

Pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina – attraversamento torrente Pioverna in loc. Ponte dei Riva e attraversamento sul torrente Troggia nei Comuni di Barzio e Pasturo e Introbio, manutenzione straordinaria tratto del sentiero Italia in Comune di Esino. 689.750,00 euro

BARZIO

Percorso di collegamento tra area manifestazioni tendostruttura/pista Pump Track e Skill e area palestra/pista ciclopedonale della Valsassina. 186.900,00 euro

CREMENO

Manutenzione straordinaria tratto in dissesto di strada agrosilvo-pastorale denominata “55 – San Lorenzo Maggio- Culmine”. 178.124,60 euro

CASSINA VALSASSINA

Realizzazione pista ciclopedonale Mezzacca – loc. Ussola-Culmine S. Pietro. 178.000,00 euro

PASTURO

Intervento di realizzazione collegamento cicloescursionistico tra località Cornisella, località Brunino e località Chiesetta Sacro Cuore. 178.000,00 euro

MOGGIO

Manutenzione straordinaria percorso ciclabile in Artavaggio dalla stazione a monte della funivia all’intersezione con strada VASP Penscei – Maesimo. 180.464,41 euro

PRIMALUNA

Riqualificazione aree sportive lungo Pioverna e raccordi ciclopedonali. 178.000,01 euro

PERLEDO

Riqualificazione e messa in sicurezza sentieri denominati “Via per Vezio” e “Scabiun” sulla via del Viandante nel territorio di Perledo e Varenna. 187.727,70 euro

MORTERONE