Butti (Lega): “Storici successi in realtà come Sirtori, Cernusco e Montevecchia”

Il commento del referente provinciale della Lega in merito alle elezioni amministrative

“Non è un caso che in Brianza siano cadute roccaforti della sinistra”

LECCO – “Esprimiamo soddisfazione per il risultato della Lega alla amministrative di domenica che ha visto confermati i propri sindaci uscenti e quelli di centro destra ed ha inoltre ottenuto storici successi in realtà come Sirtori, Cernusco Lombardone e Montevecchia. A tutti i neo amministratori l’augurio di buon lavoro e il nostro sostegno”.

Così il segretario provinciale della Lega Salvini Premier Daniele Butti che, in merito all’esito delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, parla di “cambio epocale”, sottolineando che “non è un caso che in Brianza roccaforti del centrosinistra cadono. Montevecchia amministrata dal dopoguerra da una corrente cambia finalmente bandiera così come Sirtori e Cernusco Lombardone dopo oltre vent’anni. Cambiamento, questo ha chiesto il territorio, forse stufi di una stasi che in queste ore purtroppo non trova il giusto riscontro sulle pagine di politica locale. Comuni come Colico, Pescate, Olgiate Molgora, Brivio, Perledo, Bellano, Crandola, per citarne alcuni, rimangono al centrodestra”.

E aggiunge: “Dei 22 comuni al voto quanto è rimasto a questo centrosinistra, nessuno se lo chiede o ne parla? Il territorio Lecchese ha espresso il suo verdetto, poco. Solo 4 comuni (Barzanó, Olginate, Viganó, Garlate) di cui due monolista. Se di numeri vogliamo parlare parliamone, ma per le sconfitte, sul territorio Lecchese, occorre citofonare altrove”.

Considerazioni a cui si uniscono quelle dell’onorevole Roberto Paolo Ferrari, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier-Lega Lombarda per Lecco. “Anche dove non si è riusciti a prevalere l’impegno e le capacità dei nostri candidati sono state ovunque riconosciute con ottimi risultati. Certamente sapranno contribuire, anche come opposizione, alla crescita delle loro comunità. Come nostra consuetudine, fin da subito torniamo al lavoro con tutti loro per le prossime sfide”.