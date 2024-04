Comunicazione politica e Social: un legame spiegato dai Giovani Democratici

L’appuntamento è per mercoledì 17 aprile alle ore 20.45

Tema della serata il ruolo fondamentale che la comunicazione gioca in ambito politico ed amministrativo

LECCO – Prosegue la scuola di formazione per giovani amministratori dal titolo “Amministratori di Futuro: partecipazione, politica e impegno” a cura dei Giovani Democratici di Lecco in collaborazione con UGS Lecco. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 17 aprile alle ore 20.45 presso il Circolo PD di Merate.

L’appuntamento, dal titolo “Saper comunicare: l’importanza della comunicazione politica nell’era dei Social Media“, riunirà giovani provenienti da tutta la provincia per una serata di apprendimento e condivisione. La serata si aprirà con un’introduzione a cura di Pietro Radaelli, segretario GD Lecco e Mattia Salvioni, Candidato sindaco di Merate. Relatore della serata sarà invece Stefano Vassena, portavoce del Sindaco di Lecco.

Tema della serata sarà proprio il ruolo fondamentale che la comunicazione gioca in ambito politico ed amministrativo. Le strategie di comunicazione influenzano infatti il dibattito pubblico, plasmano opinioni e guidano il cambiamento politico. Specie nell’era dei social media, la capacità di comunicare in modo efficace e persuasivo diventa essenziale per guidare il cambiamento politico di cui oggi i giovani, e non solo, hanno bisogno.

Il tour dei Giovani Democratici proseguirà in tutti i principali comuni al voto nel prossimo giugno: Casatenovo, Merate, Oggiono e Valmadrera, approfondendo tanti e diversi temi utili a chi vorrà impegnarsi alle prossime elezioni amministrative o a chi, semplicemente, vuole saperne di più.

Gli eventi saranno aperti a tutti gli interessati, giovani e non, indipendentemente dal background politico o dall’esperienza pregressa. Per registrarsi compilare il form a questo link: https://forms.gle/yPRoAoR1XJ9a9gTp8