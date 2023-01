Da Lecco la soddisfazione per la cattura del boss Matteo Messina Denaro

“Un plauso e un ringraziamento a chi si è adoperato per questo storico arresto”

Gli interventi della presidente della Provincia Alessandra Hofmann e della Commissione antimafia del Comune di Lecco

LECCO – Prima di iniziare i lavori del Consiglio provinciale, lunedì, sera la presidente Alessandra Hofmann p intervenuta per esprimere grande soddisfazione per la cattura di Matteo Messina Denaro.

“Un altro importante passo nella lotta contro la criminalità organizzata – ha detto -. Un plauso e un ringraziamento particolare ai Carabinieri del Ros, che, dopo 30 anni, hanno messo fine alla latitanza di uno degli esponenti di maggior spicco della mafia, grazie a un duro lavoro investigativo durato anni, insieme alle altre forze di polizia e alla magistratura. Una impegnativa attività di indagine e di ricerca senza sosta, che ha dimostrato ancora una volta come lo Stato è in grado di mostrare la sua forza nei confronti della criminalità organizzata. Forse non è un caso che proprio in questi giorni abbiamo ricordato il 30esimo anniversario della cattura di Totò Riina, avvenuta il 15 gennaio 1993, dopo 24 anni di latitanza. Queste date assumono un valore simbolico, quello della definitiva chiusura delle drammatiche e dolorose pagine della storia recente della città di Palermo e di conseguenza del nostro Paese. Questa battaglia contro le mafie continuerà anche in futuro e avrà sempre il nostro sostegno: la nostra adesione all’associazione Avviso Pubblico, la cui delibera verrà sottoposta al Consiglio provinciale dopo l’espressione del parere da parte del Collegio dei Revisori, vuole rappresentare un atto concreto del nostro impegno sul territorio nel contrasto alle varie forme di illegalità e di criminalità”.

Anche la Commissione antimafia del Comune di Lecco ha espresso in queste ore soddisfazione per l’arresto del boss mafioso: “Questo risultato si deve principalmente alla capacità investigativa delle autorità competenti dello Stato, delle Procure e, in maniera particolare, ai ROS di Palermo e all’Arma dei Carabinieri. Un sincero ringraziamento da parte nostra a tutti coloro che si sono adoperati per questo storico arresto e a coloro che ogni giorno combattono la mafia e le altre organizzazioni criminali, senza indugi e nobilitando l’impegno dei tanti uomini dello Stato caduti per aver contrastato i poteri mafiosi, a partire dai giudici Falcone e Borsellino”.