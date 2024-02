Delegazione di Cantiere Lecco in visita al Parlamento Europeo

Michele Peccati e Luca Rossini hanno incontrato l’europarlamentare Stefania Zambelli

LECCO – Una delegazione di Cantiere Lecco composta da Michele Peccati e Luca Rossini si è recata in visita al Parlamento Europea a Bruxelles, ospite dell’europarlamentare Stefania Zambelli.

“L’onorevole, neo accolta in Forza Italia grazie al grande spirito di apertura che ha visto una classe dirigente, dopo la dipartita del suo fondatore, rimboccarsi le maniche e, proprio nello spirito dello stesso, aprire le porte e accogliere una diaspora consistente di quelli che fino ad ieri in Lombardia e non solo, era competitori come Letizia Moratti, Gabriele Albertini, Guido della Frera, Toni Iwobi e Gianmarco Senna, per citarne alcuni – fa sapere il Coordinatore Andrea Secchi – Questa grande apertura ha anche portato tra le fila del partito forzista, nuove forze provenienti da formazioni alleate, come quella di Toti governatore della Liguria o della Lega, partito da cui proviene l’on. Stefania Zambelli”.

“L’avvicinamento alle tesi del PPE, partito di garanzia più che necessario per un equilibrio in quel di Bruxelles, equilibrio che eviti derive sia sovraniste che socialiste, che altro non hanno fatto che politiche anti industriali non può, vista la fine del terzo polo, riportarci vicini alla coalizione di governo, con grande attenzione a tutto ciò che si muove verso un mondo centrista, civico e moderato” conclude Secchi.