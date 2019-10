Dissesto idrogeologico, oltre un milione di euro in arrivo dalla Regione

1.088.666 euro per la sicurezza del reticolo idrico minore e per il ripristino di dissesti pericolosi

Il consigliere Mauro Piazza:“Finanziati 14 interventi, attenzione particolare alla Valsassina”

LECCO – “La Giunta regionale ha approvato oggi un decreto che stanzia più di un milione di euro per finanziare azioni di prevenzione e di messa in sicurezza del reticolo idrico minore e per il ripristino di dissesti pericolosi” ha detto il Consigliere regionale Mauro Piazza.

“Regione Lombardia è intervenuta a supporto degli enti locali cofinanziando i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti che realizzano interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica – spiega -. In particolare sono stati finanziati 14 interventi su tutto il territorio provinciale con un’attenzione particolare alla Valsassina”.

Gli interventi riguarderanno Primaluna per un importo di 100.000 euro, Premana per 90.000 euro, Cortenova per 90.000 euro, Calolziocorte per 49.703 euro, Vendrogno per 55.800 euro, Valvarrone per 89.100 euro, Galbiate per 100.000 euro, Brivio per 90.000 euro, Pasturo per 45.900 euro, Bulciago per 76.500 euro, Casargo per 90.000 euro, Cremeno per 89.820 euro, Garlate per 90.000 euro, Mandello del Lario per 31.843 euro.

“Regione Lombardia ancora una volta pensa alla sicurezza dei cittadini cercando di prevenire il rischio idrogeologico attraverso il miglioramento della sicurezza sui reticoli idrici minori” conclude Piazza.