Elezioni 2022. Lunedì, nella sede di Api Lecco: candidati locali a confronto

LECCO – In occasione delle imminenti Elezioni Politiche, Alpi Lecco e Sondrio ha organizzato per lunedì 19 settembre, con inizio alle 20.45, un dibattito pubblico intitlato “Candidati Locali Incontrano le Aziende”.

L’evento si terrà in via Pergola 73 e vedrà l’intervento di Paolo Arrigoni, candidato plurinominale al Senato per il Centrodestra; Giuseppe Conti, candidato plurinominale al Senato per Azione/Italia Viva e Paolo Lanfranchi, candidato plurinominale al Senato per il Centrosinistra.

