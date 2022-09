AGGIORNAMENTO ALLE ORE 12 – Dopo cinque ore dall’apertura delle urne, l’affluenza a livello nazionale si attesta al 19,21%. Il dato (calcolato sui 7.904 della Penisola) è sostanzialmente in linea con quello delle ultime elezioni: nel 2018 l’affluenza ai seggi alle ore 12 era stata del 19,43%.

In Lombardia la percentuale di affluenza è leggermente superiore al dato nazionale: al 22,40% (era del 20,90% nel 2018).

Mentre negli 84 comuni della provincia di Lecco si è raggiunto il 22,99%, un punto percentuale in più rispetto al 2018 (21,98% alle 12). Spicca fra i dati comunali, tutti fra il 20 e il 30%, quello di Morterone: alle 12 ha già votato il 46,15% dei cittadini aventi diritto, quattro anni fa alla stessa ora si era recato alle urne il 18,75%.

Si vota in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento (Camera e Senato)

Urne aperte dalle 7 alle 23

LECCO – E’ il giorno del voto in Italia per il rinnovo di entrambi i rami del Parlamento, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Alle urne si recheranno circa 51 milioni di italiani, di cui 4,7 milioni voteranno all’estero. In Provincia di Lecco gli elettori sono 280.260 (dati Istat).

Si vota dalle 7 alle 23, potranno votare tutti gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del voto, sia per la Camera che per il Senato. Da questa tornata elettorale infatti non è più previsto che per il Senato possano votare solo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età.

Un’altra novità è la riduzione del numero dei parlamentari, che alla Camera dei Deputati passa da 630 a 400 e al Senato della Repubblica passa da 315 a 200 (più i Senatori a vita).

I primi dati sull’affluenza sono attesi per le ore 12, poi alle 19 quindi alle 23, orario di chiusura dei seggi. Lo spoglio comincerà subito dopo.

