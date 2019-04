Pietro Fiocchi candidato alle Europee con Fratelli d’Italia

Al centro del suo programma la tutela della caccia, l’ambiente e l’industria

VALMADRERA – “Sono sceso in campo per difendere la caccia, il tiro e il suo indotto, parlo di un punto di Pil, di decide di migliaia di posti di lavoro e di famiglie italiane che si sostentano con il turismo e la ristorazione venatoria”. Pietro Fiocchi presenta così la sua candidatura alle Elezioni Europee del prossimo 26 maggio sostenuto da Fratelli d’Italia.

‘L’Anti Brambilla’

“Sono sceso in campo grazie a Giorgia Meloni, mi ha colpito la sua coerenza granitica” ha detto Fiocchi, che ha poi illustrato i punti principali del suo programma: “Se sarò eletto caccia, ambiente e imprenditorialità saranno i principali temi su cui mi batterò. Io e la mia famiglia siamo cacciatori da cinque generazioni, è un settore virtuoso e poco valorizzato. Non solo – ha proseguito Fiocchi – costantemente siamo soggetti ad attacchi immotivati da parte di Michela Vittoria Brambilla“. Il candidato ha fatto riferimento alle proposte della forzista di modifica della legge sulla caccia: “Mi offendono, e con me altri 750 mila cacciatori italiani che hanno la fedina penale pulita – ha dichiarato – in questo senso mi dichiaro l’Anti Brambilla e anzi, la invito ad un dibattito pubblico per parlare di caccia e ambiente”.

Campagna elettorale nelle valli

Fiocchi ha annunciato di concentrare la sua campagna elettorale tra le valli e gli ambienti rurali del territorio: “Sono queste le realtà a cui voglio parlare, realtà importanti e produttive che vanno tutelate. Mi stanno a cuore l’ambiente, l’arte venatoria, la difesa della biodiversità: il panorama legislativo su questi temi è complesso, va districato” ha continuato Fiocchi, che ha poi parlato di industria: “Serve necessariamente una semplificazione burocratica e dare più supporto agli investimenti sul lavoro, gli imprenditori devono poter essere competitivi”.

Zamperini: “Fiocchi candidato dei territori”

Alla presentazione di Fiocchi c’era anche Giacomo Zamperini: “Pietro Fiocchi è l’unico candidato da votare, è una persona semplice con idee semplici ma molto concrete. Continuerà a rappresentare Lecco e il suo territorio anche dopo le elezioni”.