Europee: Manzoni (Alleanza Verdi e Sinistra): “Risultato straordinario”

Il partito a Lecco a ottenuto l’8%, senza candidati ‘locali’

Il Segretario Provinciale: “Riprendiamo il cammino con la consapevolezza che esiste un popolo rossoverde che vuole proposte concrete”

LECCO – “Un risultato straordinario: Alleanza Verdi e Sinistra ottiene l’8% in città a Lecco e quasi il 7% in provincia, tutto senza candidati lecchesi in corsa” così il Segretario Provinciale Emanuele Manzoni commenta l’esito del voto europeo.

“Siamo la seconda forza del centrosinistra. Praticamente raddoppiato il risultato delle ultime elezioni politiche, frutto di diecimila voti che hanno dato gambe al progetto di AVS. Ringraziamo ognuna di queste persone per la fiducia accordata”.

“Le preferenze nel lecchese premiano Ilaria Salis neo-parlamentare europea, Mimmo Lucano, anche lui eletto, straordinario esempio di un sistema di accoglienza che funziona, e Arianna Bettin giovane assessora del comune di Monza. Tre storie diverse che rappresentano i nostri valori e la capacità di metterli in pratica”.

“Riprendiamo il cammino con la consapevolezza che esiste un popolo rossoverde che vuole proposte concrete che parlino ai bisogni della gente e difendano l’ambiente in cui viviamo, senza dimenticare diritti e libertà – continua Manzoni -c’è un dato che ci da particolare soddisfazione: dove siamo presenti nei consigli comunali, nelle giunte, nelle associazioni il risultato di AVS raggiunge risultato straordinari. È segno che dove stiamo mettendo in pratica le nostre idee le persone lo riconoscono”.

“Ora serve che il centrosinistra trovi presto l’unita fatta sui contenuti, è passato il tempo delle divisioni incomprensibili per gli elettori. La maggioranza si otterrà con proposte che guardano al futuro”.