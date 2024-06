Funivia Piani d’Erna, Piazza: “Da Regione contributo per la manutenzione”

519.476 euro per interventi di sostituzione funi portanti e rifacimento teste fuse

“Regione Lombardia interviene ancora una volta sostenendo le località montane e l’offerta turistica”

LECCO – La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per interventi di sostituzione funi portanti e rifacimento teste fuse della funivia Malnago – Piani d’Erna e ha riconosciuto un contributo complessivo massimo di 519.476 euro per garantire la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza.

“La funivia Malnago ‐ Piani d’Erna oltre a svolgere una funzione essenziale di collegamento tra la città di Lecco e la località Piani d’Erna, è un vero e proprio volano per il rilancio turistico del territorio e queste risorse rappresentano un segnale di impegno per la sicurezza e l’attrattività turistica. Regione Lombardia interviene ancora una volta sostenendo le località montane in modo da favorirne l’accessibilità, potenziandone la fruibilità da parte di tutti e il potenziamento dell’offerta turistica, valorizzando le specificità del territorio lecchese – continua Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia -. Ringrazio l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente per il fondamentale supporto e per il sostegno concreto al nostro territorio”.