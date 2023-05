Il gruppo di Azione Lecco incontra Carlo Calenda

“Puntiamo a far crescere il partito sul territorio attraverso il dialogo e la proposta”

Una ventina di persone, tra amministratori locali, dirigenti provinciali del partito e iscritti, per ribadire l’impegno del gruppo lecchese

LECCO – Il gruppo degli iscritti e dei simpatizzanti di Azione della provincia di Lecco si è riunito martedì sera a Lecco per un confronto con il Segretario nazionale e Senatore Carlo Calenda, l’Onorevole Fabrizio Benzoni (Segretario regionale lombardo) e la Senatrice Giusy Versace (parlamentare di riferimento del territorio). Nel corso della serata, alla quale hanno partecipato oltre una ventina di persone, tra amministratori locali, dirigenti provinciali del partito e iscritti, è stato ribadito l’impegno del gruppo lecchese a costruire e rafforzare il partito sul territorio provinciale, con il coinvolgimento più ampio possibile di cittadini, amministratori ed esponenti della società civile.

“Con Azione non ci siamo mai fermati e lavoriamo con ancora più motivazione e linfa nuova per allargare la nostra comunità anche nel territorio lecchese, coinvolgendo i giovani e tutte le persone che vogliono riconoscersi nel nostro progetto liberale e moderato – dichiara la Senatrice Giusy Versace –. L’opportunità di un confronto anche con Calenda è stata preziosa e per quanto mi compete non farò mancare il mio supporto al gruppo di Lecco che si compone di gente motivata e con la voglia di crescere”.

Per il Segretario regionale Benzoni: “Una serata di confronto e ascolto con gli iscritti di Lecco e le massime cariche del partito. Azione riparte dai temi che l’hanno contraddistinta, dall’organizzazione sul territorio, dagli amministratori locali e dai tanti giovani che vogliono mettere energia, tempo ed entusiasmo nella crescita del partito per il futuro”.

Anche la Segretaria Provinciale Eleonora Lavelli esprime soddisfazione: “Il segretario e i dirigenti di Azione hanno dedicato la serata di ieri a incontrare gli iscritti delle province di Lecco, Monza, Como e Varese. Trovo sia un gesto per nulla scontato e francamente lodevole, che testimonia l’impegno del nostro partito a ripartire dai territori e dalle persone che, anche in provincia di Lecco, si impegnano per una politica migliore, più giusta e in grado di rispondere ai bisogni delle persone. Ce la metteremo tutta per organizzarci in maniera efficace e per portare proposte concrete, da Roma a Lecco. Avanti, in Azione. Ieri, oggi e domani”.