“Il PD dialoga con le Lombardie”, a Lecco la prima tappa del tour

Verso le prossime elezioni regionali, un ciclo di incontri con gli amministratori e le associazioni di tutte le province

Sanità, trasporto pubblico e sviluppo economico tra i temi strategici

LECCO – Il Pd dialoga con le Lombardie. Il gruppo del Partito democratico in consiglio regionale ha avviato un ciclo di incontri con amministratori locali, esponenti del mondo economico e delle associazioni e cittadini che toccherà tutte le province.

Partenza del ‘tour’ proprio Lecco dove questa mattina si sono incontrati i consiglieri regionali del Pd guidati da Pierfrancesco Majorino, capogruppo, Silvia Roggiani, segretaria regionale, Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale e vicesegretario, Emilio Del Bono vicepresidente del Consiglio regionale e coordinatore del “Laboratorio Lombardia 2028”, creato dal Pd in vista delle prossime elezioni regionali.

“Provincia per provincia, comune per comune, strada per strada – afferma Majorino – vogliamo ascoltare la voce di ogni cittadino, impresa, sindacato, associazione ed ente locale. Da oggi ci mettiamo in cammino per ascoltare e dialogare con i lombardi e costruire insieme a loro un futuro migliore su temi strategici, a partire dalla sanità, ma trattando anche il trasporto pubblico, la tutela del territorio, lo sviluppo economico e la sua sostenibilità ambientale”.

“Questo ciclo di incontri – sottolinea Del Bono – si inserisce nel percorso che abbiamo avviato con il ‘Laboratorio Lombardia 2028’ per costruire una solida, attrattiva e costruttiva alternativa alla giunta Fontana, che non è più da tempo, come il Centro destra si ostina a ripetere, un’eccellenza in sanità e una locomotiva di innovazione e efficienza amministrativa. La sanità è in crisi, lo hanno detto lo stesso Bertolaso e anche Formigoni. Partiamo dalla lettura dei bisogni dei territori – continua – per dare loro le risposte e ridisegnare la Lombardia”.

“Avviamo il tour – spiega Fragomeli – nella consapevolezza che di Lombardia non ce n’è una sola, ma diverse. Ognuno di noi conosce bene il proprio territorio, ma il dialogo con contesti diversi dal proprio è per noi molto importante. Partiamo da Lecco e dalla sua provincia, dal confronto con realtà che daranno ottimi spunti di riflessione”.

Alle 10, presso l’Ufficio regionale della Regione i consiglieri regionali hanno tenuto incontri istituzionali con le associazioni sindacali e di categoria. Al centro dell’incontro la mobilità, le infrastrutture, l’energia e la formazione professionale. Quindi è seguito un incontro istituzionale con le associazioni e le realtà del terzo settore, che ha toccato temi come la sanità, la casa e la disabilità.

“Regione sta in silenzio di fronte a troppe questioni – aggiunge Foggiani – stiamo perdendo 700 mila euro dal PNRR ma dal presidente Fontana nemmeno una parola. Il governo nella manovra di Bilancio prevede tagli fino a 200 milioni di euro per i comuni e 30 milioni per le città metropolitane ma obbliga gli enti locali a chiudere il bilancio di previsione entro la fine dell’anno. Come fanno senza sapere che risorse verranno meno? Per questo ci siamo affiancati ai sindaci, il PD c’è”.

Nel pomeriggio il gruppo regionale Pd si è spostato a Merate dove si è tenuto un presidio presso l’Ospedale Mandic di Merate e quindi nella sala Civica di viale Lombardia 14, un incontro pubblico con le rappresentanze sindacali dell’ospedale Mandic, gli amministratori locali e i circoli del Pd del territorio.

La giornata terminerà a Casatenovo, dove alle 17.30, nella sala consiliare del Comune, in piazza della Repubblica 7, i consiglieri regionali del Pd incontreranno amministratori locali e circoli del Pd.