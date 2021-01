Lecco Merita di Più: “Bione ancora chiuso, quali sono le risposte del Comune?”

Bione. L’intervento del gruppo di centrodestra Lecco Merita di Più sulla protratta chiusura del centro sportivo

“Il tempo delle parole è finito, è il momento delle scelte. La situazione on è decorosa per la città”

LECCO – “Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione tra amministrazione comunale, gestore del Centro Sportivo Bione e società sportive che lo “abitano”, una riunione che è stata particolarmente movimentata e insoddisfacente, in quanto si sono evidenziate tutte le problematiche irrisolte degli ultimi mesi.

Gli atleti di interesse nazionale e le società più importanti chiedono infatti di potersi allenare nella struttura, ma questo non è attualmente possibile vista la chiusura del centro stesso, che si protrae ormai da mesi e sulla quale l’amministrazione comunale non ha mai dato una risposta concreta e proposto soluzioni alternative. Come possiamo permettere che le più importanti società del capoluogo debbano allenarsi in strutture di comuni più piccoli dovendo sostenere ulteriori esborsi monetari?

Gli accordi in essere e la situazione economica attuale dovuta alla crisi COVID obbligano a prendere decisioni oculate, decisioni sicuramente diverse da quelle prese negli ultimi mesi di governo dalla precedente amministrazione, che sono state decisamente di ‘manica larga’ e favorevoli al gestore del centro sportivo.

Arrivati a questo punto diventa necessario e fondamentale trovare al più presto una soluzione, riaprendo finalmente il Bione per permettere gli allenamenti, oppure garantendo ristori per le società e gli atleti che devono spostarsi al di fuori dal comune stesso.

Il tempo delle parole è finito, ora è il momento delle scelte, perché questa situazione non è decorosa per Lecco e per una amministrazione che dovrebbe pensare meno alle “aule studio” e ai ‘brand’ e agire di più per poter riaprire una struttura essenziale per la nostra città e per i suoi cittadini”.

Emilio Minuzzo

Simone Brigatti

Giovambattista Caravia

Lecco Merita di Più