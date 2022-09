Il capogruppo Emilio Minuzzo punta il dito contro l’amministrazione

“Sembrava impensabile rimpiangere la precedente amministrazione; tuttavia il cambio di passo sembra aver luogo in contromano”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del gruppo consigliare di minoranza Lecco Merita di Più sulla vicenda relativa all’errore del comune di Lecco che avrebbe consegnato una documentazione non conforme con la conseguente perdita di un finanziamento da 675mila euro (di cui 200 destinati ai commercianti lecchesi) relativi al bando Duc “Distretti del Commercio” di Regione Lombardia.

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo bando perso e mal gestito. Questa volta vittima della superficialità dell’amministrazione, carente nell’organico di dirigenti, PO e funzionari (a causa della stessa amministrazione), sono gli esercenti lecchesi. In un periodo drammatico sia per le famiglie che per tutte le attività produttive, si è persa un’opportunità incredibile offerta da Regione Lombardia; non bastassero gli esiti del covid, la guerra incorso, l’inflazione e le conseguenti speculazioni economiche si aggiunge la leggerezza e l’inconcludenza di una Giunta molto attenta alla forma è assolutamente manchevole nella sostanza. Sembrava impensabile rimpiangere la precedente amministrazione; tuttavia il cambio di passo sembra aver luogo in contromano. Le tante promesse, tra le quali il famigerato Ufficio Bandi si sono concretizzate solamente nei volantini colorati della campagna elettorale. Sarebbe opportuno a questo punto, rispolverare la nostra proposta di due anni fa e ripresentata con emendamento al bilancio all’inizio del 2022, di prevedere risorse a sostegno del tessuto socio-economico della Città che ogni giorno contribuisce anche alle casse del nostro comune. Come sempre siamo disponibili per cercare delle soluzioni nell’interesse della collettività.

Purtroppo, come recita il saggio, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire; da lontano riecheggiano i vìolini…”



Cons. Emilio Minuzzo

Capogruppo Lecco Merita di più