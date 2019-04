“Un’altra strada – Idee per l’Italia di domani” , l’ex premier Renzi lo presenta a Lecco

Appuntamento alle 15.30 alla Sala Conferenze di Palazzo Falck

LECCO – E’ giunta nella serata di martedì la conferma che l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, già segretario del Partito Democratico, sarà a Lecco questo venerdì 5 aprile per presentare il suo ultimo libro “Un’altra strada – Idee per l’Italia di domani”.

L’evento, che avrà luogo a partire dalle ore 15.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo Falck, in Piazza Garibaldi a Lecco, è organizzato con l’attenzione di Assocultura – Confcommercio Lecco.

Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida? Come disegnare il futuro opponendosi alle paure dilaganti? Matteo Renzi ha scelto di imboccare una nuova strada,

“Questo libro – si legge nella presentazione – nasce come tentativo di individuare alcune scelte di campo necessarie e urgenti, parole chiave che siano opzioni culturali, prima ancora che politiche, cantieri su cui rifondare una proposta per l’Italia dotata di un respiro e una visione più ampi di un tweet o di una diretta Facebook. Il progetto è all’insegna di un riformismo che sia radicale nei valori, parli del passato ma per offrire un orizzonte futuro, rilanci competenza e serietà affidandosi allo stesso tempo alle parole dei poeti. Si tratta di costruire luoghi in comune contro il prevalere dei luoghi comuni che hanno alimentato il mostro insaziabile del populismo”.