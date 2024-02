Nasce la Comunità Energetica della Provincia di Lecco: “Un obiettivo strategico”

Dopo oltre un anno di lavoro certosino, la dichiarazione di pubblico interesse

“Non era semplice arrivare a una CER provinciale, abbiamo raggiunto un risultato politico di grande importanza”

LECCO – “Non era semplice arrivare a una Comunità Energetica Rinnovabile provinciale, ma grazie a un lavoro certosino degli uffici abbiamo raggiunto un obiettivo politico di grande importanza strategica”.

E’ soddisfatta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann nel presentare la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) della Provincia di Lecco, un obiettivo raggiunto dopo un lungo percorso durato oltre un anno. A farle eco è il consigliere provinciale Fabio Mastroberardino: “Non era facile, abbiamo percorso una strada complicata anche quando dal punto di vista normativo era ancora tutto in itinere. Questo passo ci consentirà di raggiungere importanti risultati dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico/fiscale e sociale. Dispiace che il gruppo di Sinistra, nel consiglio di lunedì scorso, si sia astenuto dalla votazione”.

La CER della provincia di Lecco rappresenta un progetto innovativo, tra i primi in Italia, per durata e importo (20 anni, valore complessivo di oltre 110 milioni di euro, con un investimento da parte del concessionario di 25 milioni di euro), attraverso un Progetto di finanza: una proposta di partenariato pubblico/privato. Potranno partecipare enti, cittadini, imprese della provincia di Lecco, in particolare verrà promossa l’adesione anche dei comuni del territorio (specialmente quelli sotto i 5.000 abitanti a cui sono peraltro riservate specifiche forme di incentivazione e finanziamenti a fondo perduto, dal PNRR) fornendo supporto.

I vantaggi e benefici sono di tipo ambientale (riduzione emissioni inquinanti), di tipo economico (in primis la riduzione dei costi energetici sugli immobili della provincia o la possibilità di concedere gli immobili pubblici e privati per la realizzazione di impianti fotovoltaici in cambio di un diritto di superficie) e di tipo sociale (creazione di un fondo per la povertà energetica). Inizialmente il progetto si articolerà in 22 cabine primarie e 7 impianti su altrettante scuole secondarie della Provincia. Dopo la dichiarazione di pubblico interesse, si sta già partendo con l’apertura delle procedure di gara a evidenza pubblica.

Un progetto non facile soprattutto dal punto di vista normativo come ha spiegato l’avvocato Giorgio Lezzi, supporto legale al Rup – Responsabile unico di progetto: “E’ un progetto innovativo che ha richiesto una istruttoria approfondita, la Provincia di Lecco fa da apripista per tutto il territorio nazionale. E’ il primo progetto veramente completo. L’iniziativa non coinvolge solo la provincia e i privati, ma anche enti pubblici in particolare i comuni sotto i 5.000 abitanti che potranno aggregarsi a una CER di per sé funzionante perché sostenibile dal punto di vista economico, finanziario e giuridico e questo credo sia il valore aggiunto dell’iniziativa. Stiamo mettendo a disposizione di tutti un progetto e la Provincia fa da facilitatore e aggregatore”.

Il concessionario dovrà costituire una Società di Progetto e per consentire la partecipazione degli enti locali si costituirà una Fondazione di Partecipazione, lo strumento per le CER compatibile con la disciplina pubblicistica. Sono stati analizzati anche particolari parametri sui quali poi costruire la gara. Dietro c’è stato un lavoro davvero imponente: “La CER Provinciale ha una importanza strategica – hanno concluso Hofmann e Mastroberardino -. In questo progetto la Provincia fa davvero la parte della casa di tutti i comuni”.

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO