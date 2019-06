Oltre 700 partecipanti a “Il futuro per forza”

Tra i promotori dell’iniziativa il lecchese Mauro Piazza

“La presenza del Coordinatore Toti, un valore aggiunto per Forza Italia”

SESTO S. GIOVANNI – Oltre 700 persone hanno partecipato ieri, sabato, a “Il futuro per forza” iniziativa promossa da Mauro Piazza, Alessandro Fermi, Giulio Gallera, Alan Rizzi e Federico Romani, Consiglieri e Assessori regionali di Forza Italia in Regione Lombardia.

L’evento realizzato per rilanciare l’azione politica di Forza Italia a livello regionale ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali che ogni giorno dedicano impegno, energie e risorse per le proprie comunità e per promuovere l’identità del movimento azzurro nei territori.

Sul palco durante la sessione di lavori, oltre al neo coordinatore Nazionale Giovanni Toti si sono succeduti 35 relatori tra Parlamentari, Consiglieri regionali, Amministratori locali, rappresentanti di liste civiche e della società civile, ognuno dei quali ha esposto le basi programmatiche, strategiche e ideali che collocano Forza Italia, quale movimento liberale e riformista, in modo convinto nell’alveo di un Centrodestra unito.

Per il lecchese sono intervenuti Beppe Mambretti, responsabile organizzativo provinciale e Matteo Manzoni, Consigliere provinciale e Sindaco di Crandola Valsassina, Comune in cui nelle recenti consultazioni europee Forza Italia ha raggiunto il 22,6 % dei consensi.

“Con l’evento di Villa Torretta è iniziato un percorso, che mi auguro prosegua con la realizzazione di primarie aperte a tutti, per la scelta della classe dirigente del nostro movimento – spiega Mauro Piazza, Consigliere regionale e organizzatore dell’evento -. Dall’ascolto delle indicazioni che sono state raccolte ieri (sabato) sono certo che, sotto la guida di Giovanni Toti, riusciremo a superare il momento di difficoltà che Forza Italia sta vivendo a livello nazionale”.