Riunito a palazzo Bovara il Coordinamento dei Sindaci del Circondario Lecchese

Al centro dell’incontro mobilità e servizi

Antonio Rusconi confermato Presidente

LECCO – Si è riunito oggi presso la sede del Comune di Lecco di palazzo Bovara il Coordinamento dei Sindaci del Circondario Lecchese che comprende i Primi Cittadini dei Comuni di Lecco (Mauro Gattinoni), Valmadrera (Antonio Rusconi), Pescate (Dante De Capitani), Malgrate (Flavio Polano), Civate (Angelo Isella), Galbiate (Piergiovanni Montanelli), Oliveto Lario (Federico Gramatica).

“Questo tavolo ha un’importante funzione di raccordo politico trasversale sui temi comuni e sulle potenziali progettualità interterritoriali – commenta il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni –. Lecco, in qualità di capoluogo di provincia, implementa il suo ruolo mettendosi in rete con gli altri enti per trovare nell’ascolto e nel confronto le migliori soluzioni per i cittadini che abitano questo territorio”.

Il focus dell’incontro di oggi è stato sui temi della mobilità, delle partecipate e dei servizi congiunti che potranno essere sviluppati tra i Comuni. Sempre nella riunione odierna, è stato confermato Presidente fino a giugno 2024 il Sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi; accanto a lui, in qualità di Vicepresidente, siederà il Sindaco di Pescate Dante De Capitani mentre il Sindaco di Oliveto Lario Federico Gramatica rivestirà il ruolo di Segretario.