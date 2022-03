Approvata ad unanimità la proposta avanzata da Giacomo Zamperini

Il provvedimento in vista della Giornata Mondiale delle persone con Sindrome di Down

LECCO – Il 21 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down per diffondere una maggiore consapevolezza sulla sindrome e per promuovere il rispetto e l’integrazione delle persone interessate.

Il Consiglio comunale di Lecco ieri ha approvato ad unanimità un ordine del giorno proposto da Giacomo Zamperini (FDI) che impegna l’amministrazione comunale ad un’attenzione maggiore sul tema

In particolare, la proposta chiede al Comune di sviluppare percorsi di supporto, anche con il coinvolgimento delle altre istituzioni preposte, affiché siano garantite sempre le informazioni e l’assistenza necessaria ai genitori lecchesi di bambini con la sindrome di Down.

Chiede inoltre di favorire e sostenere la ricerca sulla trisomia 21, attraverso progetti ed incontri pubblici anche nelle scuole, rafforzando contestualmente con mezzi idonei i percorsi di riabilitazione volti a migliorare le condizioni di vita delle persone con sindrome di Down.

Si chiede inoltre di promuovere l’adozione di misure al fine di realizzare iniziative di sensibilizzazione volte ad aumentare il rispetto e l’inclusione sociale delle persone con la sindrome di Down e dei loro famigliari, nonché la consapevolezza sulla trisomia 21 e sui progressi scientifici decisivi per il miglioramento della qualità di vita.

Infine, di supportare in ogni modo possibile, anche coinvolgendo le altre autorità preposte, le persone con la sindrome di Down che dovessero subire discriminazioni sul lavoro ed in ambito educativo in ragione della trisomia 21 e della loro condizione e collaborare fattivamente con le associazioni del territorio per sostenere e creare nuovi percorsi di inclusività lavorativa delle persone con la sindrome di Down.