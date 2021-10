A tre giorni dal voto che ha visto la riconferma del sindaco uscente

Ecco la squadra di Antonio Rusconi: Alfaroli e Vanelli riconfermate, Calvasina nuovo assessore

BELLANO – A tre giorni dal voto amministrativo che ha riconfermato con un grande consenso (praticamente 7 elettori su 10) Antonio Rusconi alla carica di sindaco di Bellano, è già tempo di guardare avanti e rimettersi al lavoro. Primo passo, per il rieletto sindaco, è la nomina degli assessori che comporranno la nuova Giunta.

Gli incarichi in Giunta

Leonardo “Poppo” Enicanti , vice sindaco, assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica. La nomina dell’ex sindaco di Vendrogno rappresenta la volontà di mantenere unite le due comunità dopo la fusione.

Irene Alfaroli, riconfermata assessore al Turismo

Jessica Vanelli, riconfermata assessore ai Servizi sociali

Stefano Calvasina, assessore al Bilancio e alla Protezione civile

Restano in capo al sindaco Rusconi le deleghe a Cultura, Istruzione ed Ecologia

Ulteriori deleghe e incarichi sono assegnati ai consiglieri comunali

Mattia Ferraroli, al secondo mandato, diventa capogruppo di “Bellano guarda avanti!” e consigliere delegato al Commercio, nonché rappresentante del Comune di Bellano nell’assemblea della Comunità montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera

Alessio Guerci, consigliere con la delega allo Sport

Franco Redaelli, consigliere delegato al Bim

Chiara Rusconi, più giovane degli eletti (24 anni), consigliere con delega alle Politiche giovanili

“I componenti della nuova Giunta erano stati individuati già durante i mesi scorsi negli incontri con il gruppo – spiega il sindaco -. Ora, per tutti noi sarà tempo di mettersi al lavoro, perché c’è tanto da fare per Bellano. Ci sono opere da portare avanti come i lavori all’Orrido, l’eliminazione del passaggio a livello, il rilancio del cotonificio, il piano parcheggi in centro e nelle frazioni”.

Affiatata e motivata la nuova squadra di governo bellanese si appresta ad affrontare i prossimi cinque anni di mandato con una forte motivazione, frutto anche della consapevolezza di avere la fiducia dei concittadini.

“I Bellanesi hanno dato molta fiducia a ‘Bellano guarda avanti!’, al candidato sindaco e ai candidati consiglieri per i quali sono stati espressi un gran numero di preferenze: (ben 790 a fronte di 1350 voti di lista). Entro pochi giorni pubblicheremo il calendario degli incontri nelle frazioni, durante i quali incontreremo i residenti per raccogliere opinioni, consigli e segnalazioni utili al nostro lavoro. Mentre il primo consiglio comunale di insediamento è stato calendarizzato per sabato 16 ottobre alle ore 10.30, presso il cinema di Bellano”.