Noi per Bellano sul passaggio a livello: “Rivendichiamo l’appartenenza del progetto”

La minoranza: “Scarsa condivisione di progetti e scelte a livello comunale”

Il grazie a Olimpio Molinari per aver dato avvio all’importante iter burocratico

BELLANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo di minoranza “Noi per Bellano” sul nuovo progetto per il superamento del passaggio a livello di Bellano.

“Il gruppo di minoranza esprime grande soddisfazione per i passi in avanti fatti per la realizzazione del progetto per il superamento del passaggio a livello e ne rivendica fortemente l’appartenenza e in particolare l’impegno iniziato nel 2013 da uno dei capisaldi del nostro gruppo, ovvero il Sig. Olimpio Molinari, che soventemente con caparbietà ed entusiasmo, con l’aiuto prezioso dei tecnici della Provincia di Lecco, ha lottato per l’inizio di questo importante iter burocratico. Il nostro ringraziamento va anche e soprattutto ai funzionari di RFI e a tutti coloro che a livello regionale hanno creduto e credono fortemente in questo progetto, portando a Bellano risorse e finanziamenti utili per la collettività (a dimostrazione di ciò, in allegato, la planimetria generale presentata in campagna elettorale dal nostro gruppo di lavoro, a testimonianza dell’attenzione e continuo lavoro dei nostri delegati in consiglio comunale).

Il nostro gruppo, dopo l’attenta analisi di questi anni trascorsi fra i banchi della minoranza, sottolinea come l’impegno dell’attuale maggioranza sia stato buono, soprattutto sotto l’aspetto della ricerca e acquisizione di risorse, recriminando però un atteggiamento di non condivisione di progetti e scelte a livello comunale, denotando una scarsa propensione alla collaborazione ed al dialogo, che altresì renderebbero più efficace il dibattito politico, sempre e solo nell’ottica di veder crescere e migliorare il nostro paese, per Bellano e per i bellanesi! Come sempre fatto finora, rimaniamo a disposizione per dare una mano costruttiva e per credere ancora di più nel futuro!”