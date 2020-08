Elezioni 2020, Sergio Balatti è il candidato sindaco di Casa Comune per Mandello democratica

Balatti, 67 anni, volto noto in città, correrà alle elezioni comunali il prossimo settembre

“Volontario e uomo d’azione, Sergio Balatti saprà ascoltare e comprendere le necessità di tutti i cittadini”

MANDELLO – Sergio Balatti è il candidato sindaco di Casa Comune per Mandello democratica. L’annuncio è stato fatto oggi, giovedì 6 agosto: “Siamo pronti a presentare il nostro candidato sindaco e la lista per le prossime elezioni comunali del 20-21 settembre”.

Sergio Balatti ha 67 anni, sposato con un figlio, pensionato dopo aver lavorato per 36 anni alla Gilardoni Cilindri, impegnato da sempre in diversi ambiti del volontariato mandellese e membro di Casa comune da decenni.

“Sergio Balatti è un uomo d’azione, che dedica gran parte del proprio tempo agli altri, soprattutto alle categorie più fragili Appassionato accompagnatore e cuciniere dei campi estivi dell’Oratorio Sacro Cuore, membro fin dalla sua costituzione dell’Archivio della Memoria, volontario alla cooperativa Incontro e aiutante alla festa di San Antonio il cui ricavato permette di mantenere l’apertura dell’asilo, più recentemente anche attivo volontario dello SPI alla sede della CGIL di Mandello” fanno sapere da Casa Comune.

“Tutta Mandello lo conosce per la sua cordialità, per la sua attenzione agli altri, per le sue capacità organizzative e pratiche. Si presenta alle elezioni con coraggio, determinazione e generosità, qualità tutte che lo contraddistinguono”.

Al suo fianco una lista fatta di giovani e meno giovani, “ricca di competenze e di persone impegnate nei vari ambiti del paese, una lista in grado di garantire, nel caso augurato di vittoria, il buon governo di Mandello. A partire dalle piccole cose, dall’attenzione alla manutenzione del nostro paese per arrivare al progetto di una Mandello accogliente e capace di sfruttare al meglio le ricchezze che ha, tutelando l’ambiente per creare molti posti di lavoro, per consentire ai giovani di avere luoghi di divertimento e occasioni di crescita, per garantire ai più piccoli un luogo sereno in cui vivere, per sostenere le famiglie garantendo loro servizi generali e di prossimità, per sostenere l’imprenditoria industriale, artigianale e agricola del nostro paese. Un uomo, che sa ascoltare e comprendere le necessità di tutti i cittadini” hanno concluso.