Elezioni regionali, a Bellano presentati i candidati del PD per Majorino

L’incontro in sala civica giovedì 19 gennaio

In lizza Simona Piazza, Gianmario Fragomeli, Pietro Radaelli e Flavia Fiandaca

BELLANO – Simona Piazza, Gianmario Fragomeli, Pietro Radaelli e Flavia Fiandaca: queste i candidati della lista del Partito Democratico per Majorino presidente che saranno presentati giovedì 19 gennaio a Bellano. A organizzare l’incontro presso la sala civica in via Marinai d’Italia alle ore 21, i Circoli del PD di Bellano/Dervio, Colico, Abbadia/Mandello/Lierna.

“Per i partecipanti sarà occasione per confrontarsi con i candidati su cosa va cambiato e quali le proposte concrete per ripartire e far diventare ‘La Lombardia come la vogliamo noi!”, spiegano dal circolo bellanese.