Gardini di Mandello: nuova data per il flash mob di Casa Comune

Rimandato per maltempo, si farà venerdì 19 luglio alle 18.30

“Giardini patrimonio della comunità, basta cemento!”

MANDELLO – Nuova data per il flash mob ai giardini di Mandello. Casa Comune per Mandello, gruppo politico e consiliare di minoranza, ha riprogrammato l’iniziativa per tenere alta l’attenzione sulla riqualificazione dell’area vicino al lago a venerdì 19 luglio, rimandata per maltempo.

Stesso punto di ritrovo, la fontana alla fine del viale dei giardini in prossimità dell’ingresso del lido, dove si farà il punto della situazione sugli interventi a partire dalle ore 18.30.

“Vi aspettiamo per difendere i beni comuni, per tutelare gli interessi della comunità mandellese, per dire basta al cemento!”, l’appello di Casa Comune.