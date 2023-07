Restauro facciate concluso: il Consiglio provinciale si riunisce a Villa Monastero

Ieri, lunedì, convocazione eccezionale a Varenna per il consiglio provinciale

La presidente Hofmann: “Desideravo permettere ai Consiglieri di vedere i lavori di restauro conservativo delle facciate appena terminati”

VARENNA – Una riunione, nell’insolita e affascinante cornice di Villa Monastero, per permettere a tutti i consiglieri di vedere con i propri occhi i lavori di restauro appena conclusi.

Ieri pomeriggio, lunedì, la sala Fermi della splendida villa, di proprietà della Provincia di Lecco, che si affaccia sul lago ha ospitato la riunione del Consiglio provinciale.

La seduta è stata preceduta da una visita guidata alla mostra Donne di fiori – Gerardo Bianchi (Monza 1845-1922), pittore fotografo, a cura dal conservatore della Casa Museo Anna Ranzi.

Al termine del Consiglio la stessa dottoressa Ranzi insieme all’architetto Luca Gilardoni ha illustrato i lavori eseguiti e programmati dalla Provincia di Lecco a Villa Monastero.

“Il Consiglio provinciale si è riunito eccezionalmente nella stupenda cornice di Villa Monastero – ha spiegato la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – perché desideravo che i Consiglieri potessero vedere i lavori di restauro conservativo delle facciate e dell’area del balconcino appena conclusi, così come quelli di riqualificazione del giardino botanico ancora in corso. Sono stati inoltre illustrati i prossimi lavori di riqualificazione dell’area della darsena e dei servizi di foresteria, bistrot/caffetteria e book shop, per una sempre migliore fruibilità e sviluppo di più questo straordinario compendio culturale, storico, paesaggistico e ambientale. Desidero ringraziare personalmente il Direttore generale, i Dirigenti e i dipendenti che, ognuno per le proprie competenze, lavorano sinergicamente per la valorizzazione culturale e la tutela paesaggistica della ‘nostra’ perla”.