Varenna. Molteni critico dopo l’ultimo consiglio comunale: “Le notizie da condividere erano altre”

Il rappresentante della Lista Civica per Varenna critica duramente l’amministrazione

“Il sindaco cerca di affumicare altre notizie di rilievo con il Regolamento di Polizia Locale”

VARENNA – “Sembrerebbe che, per il sindaco Manzoni, l’unica notizia degna di nota di quel Consiglio, sia il Regolamento di Polizia Locale. Ebbene, tra i punti in discussione quella era proprio l’ultima notizia di rilievo”.

Il consigliere comunale Carlo Molteni (Lista Civica per Varenna) interviene a gamba tesa in seguito al consiglio comunale dello scorso 27 novembre.

“Non menziona, il Sindaco, che nel corso dello stesso Consiglio è stata approvata, con il nostro voto contrario, una variazione di Bilancio ben più interessante – commenta Molteni – Infatti, come da noi previsto, la famosa e strombazzata rotonda a Pino non si farà, perchè proprio in quella seduta sono stati tolti 136.000 euro destinati a quel progetto. E che dire della soddisfazione di aver vinto una causa con la Provincia di Lecco che ha fatto incassare al Comune di Varenna circa 70 mila euro? Diciamo che, ora, la Provincia richiederà la propria quota parte sui proventi della gestione al Comune di Varenna e, di conseguenza i 70 mila euro ricevuti, il Comune di Varenna li ridarà alla Provincia di Lecco con tanto di interessi nel corso degli anni. Certamente, a conti fatti, molti di più di quelli incassati”.

“Altro contenzioso con la Provincia di Lecco sul progetto Brezza, la pista ciclabile che dovrebbe collegare e proseguire verso Milano, i paesi del lago. La lungimiranza dell’Amministrazione Manzoni ha fatto sì che, unico paese del lago, Varenna ne sia rimasta fuori. E il finanziamento del Borghi storici da parte di Regione Lombardia? 400 mila euro su 500 mila “restituiti” anzi, richiesti indietro dalla Regione, per mancanza delle relative gare d’appalto – chiosa Molteni – Rimpinguato il capitolo per chiudere le vertenze legali e portato a 250 mila euro. Ma se solo la vertenza Carnazzola per la rotatoria in via Polvani ne vedrà spesi almeno 500mila e più, come la mettiamo?”.

“Altro che buon padre di famiglia. Qui si sta andando verso il vero disastro non riuscendo ad appaltare i lavori con i soldi in tasca e quelli che ci sono spesi a centinaia di migliaia in cause perse. Azzeccagarbugli, avrebbe qualcosa da dire? Ai posteri l’ardua sentenza! Decisioni prese senza pensare alle conseguenze come d’altra parte, caratteristica di chi naviga a vista e non è capace anzi, non è in grado di programmare nulla. Queste alcune chicche che il sindaco cerca di affumicare con il Regolamento di Polizia Locale che, a dire il vero, non interessa nessuno. Ai varennesi interessa che si facciano gli investimenti, che si produca attività amministrativa che si lavori per il bene del paese, che da quando è amministrato da Manzoni e dai suoi, è trascinato in un’oblio non certo degno di Varenna. Ecco, Manzoni dovrebbe pubblicizzare le sue incompetenze, ma se ne guarda bene. Certamente anche chi si trova in Consiglio con lui, di certo una bella figura non la fa” conclude amaramente il consigliere di minoranza.