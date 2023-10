Mandic, i sindaci ai consigliere regionali: “Il territorio non merita questo declino”

Martedì prossimo i sindaci del Meratese e del Casatese incontreranno i tre consiglieri regionali lecchesi

Tema del confronto il futuro dell’ospedale Mandic di Merate alla luce della continua emorragia di personale

MERATE – Un incontro con i consiglieri regionali lecchesi per confrontarsi sul futuro dell’ospedale di Merate, alla luce della sempre più difficile situazione vissuta dal presidio di via Cerri con la continua emorragia di personale che coinvolge anche i medici (quattro gli addii nelle ultime settimane).

E’ quanto hanno organizzato, così come deciso durante l’ultima riunione congiunta, i sindaci del Meratese e del Casatese: il faccia a faccia con Mauro Piazza (Lega), Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia) e Gian Mario Fragomeli (Pd) avverrà martedì 17 ottobre, in sala consiliare a Merate alle 20.30.

“Le recenti dimissioni di figure importanti della dirigenza medica e del settore del comparto sanitario, le esternalizzazioni di servizi di primaria importanza quali il Pronto Soccorso, la persistente chiusura del reparto Psichiatria, le crescenti difficoltà del Punto Nascite, che unite ad alcune scelte della Direzione Strategica, vanno nella direzione di un progressivo depauperamento dei servizi e del personale dell’Ospedale, generano una condizione di smarrimento e sfiducia nei sindaci e nei cittadini del territorio” puntualizzano Fabio Vergani e Ave Pirovano, rispettivamente presidente della Conferenza dei sindaci del Meratese e del Casatese, coinvolgendo anche il collega Paolo Brivio, sindaco di Osnago e presidente dell’Ambito di Merate.

Nel comunicato si fa cenno all’incontro, avvenuto qualche giorno fa, con il direttore generale di Asst Lecco Paolo Favini “che ci ha relazionato circa le difficoltà oggettive con cui ha dovuto operare, precisando di aver messo in atto tutti gli sforzi possibili in suo potere congiuntamente alla Direzione Strategica aziendale”.

Da qui le considerazioni: “Ci pare quindi evidente che è indispensabile, in questo frangente difficile, nell’interesse anche di un chiarimento richiesto a gran voce dal nostro territorio, un confronto con il livello delle rappresentanze politiche regionali cui compete l’indirizzo in materia sanitaria; territorio che non merita questa situazione, quest’ incertezza, questo declino”.

Già convocata per giovedì 17 ottobre una conferenza stampa per rendere noto l’esito dell’incontro tra i sindaci e i consiglieri regionali.