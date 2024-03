Airuno, i consiglieri di Al Centro rimettono le deleghe al sindaco

La decisione assunta dopo l’ufficializzazione del sostegno a Lavelli

AIRUNO – I consiglieri di Airuno Aizurro al centro hanno rimesso nelle mani del sindaco Alessandro Milani tutte le deleghe che erano state loro attribuite prima dell’uscita dal gruppo di maggioranza con la formazione di una nuova compagine consiliare.

Con una nota il capogruppo Bruno Ferrario ha fatto sapere di aver deciso di rimettere tutte le deleghe dopo aver ufficializzato, il 9 febbraio scorso, il sostegno alla candidatura a sindaco di Gianfranco Lavelli e l’adesione al rinnovato progetto civico Vivere Airuno Aizurro.

“Abbiamo rimesso le deleghe, ma in coerenza con quanto dichiarato dal momento della nostra scissione, continueremo a esprimere un voto di astensione in Consiglio Comunale per garantire il funzionamento ordinario della macchina comunale – ha sottolineato Ferrario, che ieri sera in Consiglio comunale si è appunto astenuto sui punti all’ordine del giorno senza rilasciare dichiarazioni di voto –. Lo facciamo per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, pur manifestando una netta contrarietà e sfiducia nei confronti dell’amministrazione Milani”.

Le considerazioni di Ferrario non si esauriscono qui: “Ovviamente, considerati i recenti attacchi personali ricevuti dalla lista Milani, devo sottolineare che le nostre critiche, osservazioni e suggerimenti sono esclusivamente in merito alle scelte adottate e alle idee diverse espresse. Ci auspichiamo quindi che la campagna elettorale sia basata sul confronto sereno di proposte per l’Airuno che verrà e che prevalga sempre il rispetto reciproco tra le persone”.