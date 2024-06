Airuno, la gioia del neo sindaco Lavelli: “Ce l’abbiamo fatta”

Lavelli, alla guida di Vivere Airuno Aizurro ha vinto con il 51,11%

Sconfitto il sindaco uscente Alessandro Milani

AIRUNO – “Ce l’abbiamo fatta”. E’ il commento, a caldo, del neo sindaco Gianfranco Lavelli, vincitore con il 51, 11% delle elezioni comunali. Con 738 voti ha staccato di 32 voti il sindaco uscente Alessandro Milani, fermatosi al 48,89%. “Abbiamo vinto, anche se di pochi punti. Teniamo conto che dovevamo recuperare i 280 voti in più raccolti da Milani nel 2019. Non era scontato riuscire a vincere contro un sindaco uscente e quindi siamo molto soddisfatti del risultato”.

Lavelli aggiunge: “Penso che abbia premiato la nostra voglia di rilanciare Airuno, un paese che è rimasto oggettivamente fermo in questi ultimi cinque anni. Aldilà di tutto, il gruppo che cinque anni fa aveva stravinto le elezioni ha visto ricandidati solo due consiglieri, segno che qualcosa, all’interno, non ha funzionato. Come ho già anticipato in campagna elettorale, per fare ripartire il paese ora c’è bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti”.

Lavelli ha già effettuato un passaggio di consegne con Milani, che, a sua volta, si è congratulato con il neo sindaco per il risultato raggiunto.