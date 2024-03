Azione Lecco incontra i giovani il 3 marzo ad Olgiate

L’appuntamento è domenica 3 marzo alle 18.30 al bar Le Palme

All’incontro, rivolto ai giovani, saranno presenti Michele Belloni di Brescia e la segretaria lecchese Eleonora Lavelli insieme a giovani amministratori locali

OLGIATE – Un momento di confronto aperto a tutti i giovani interessati a discutere di buona politica e di priorità per l’Italia e per l’Europa. E’ in programma domenica 3 marzo alle 18.30 al bar Le Palme l’appuntamento promosso da Azione con Michele Belloni di Brescia, la segreteria provinciale Eleonora Lavelli e alcuni giovani amministratori locali lecchesi con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle res publica.

“In Azione siamo convinti che la partecipazione attiva di nuovi talenti sia essenziale per plasmare il futuro del nostro Paese” dichiara Andrea Colazzo, referente U30 per la provincia di Lecco, salutando con soddisfazione la collaborazione siglata con Nos, il movimento giovanile fondato da Alessandro Tommasi di Will Media in vista delle europee.