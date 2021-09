Cernusco al voto: nove domande con L’altracittà ai due candidati sindaci

In vista delle elezioni del 3 e 4 ottobre, nove domande ai candidati sindaci di Upai e Ifnc

Il gruppo L’altracittà vuole sondare le intenzioni delle liste sui temi “caldi” della politica cernuschese

CERNUSCO – Dalla posizione sulla produzione di bitumi a quella sulla piazza, passando per il sostegno all’ospedale di Merate, l’atteggiamento nei confronti del teleriscaldamento e la chiusura del presidio Asst di Cernusco. Sono nove le domande che il gruppo L’altracittà intende sottoporre ai due candidati sindaci in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

“A giugno avevamo lanciato l’appello Salviamo Cernusco che non ha raccolto le adesioni che ci proponevamo – spiegano i promotori del gruppo cittadino – . Un esito previsto vista la polarizzazione politica a Cernusco, ma che non ci impedirà di continuare ad occuparci del nostro paese, come abbiamo sempre fatto, specialmente negli ultimi anni con ad esempio la raccolta firme, come Comitato La Vittoria del Parco, contro il progetto milionario della piazza; la lotta contro il possibile impianto di produzione dei bitumi previsto dall’Amministrazione uscente in località Andegardo e la richiesta di salvaguardia degli alberi secolari del paese”.

Questioni che non sono definitivamente chiuse perché, sottolinea L’altracittà, “una delle due liste che si candida alla guida del paese, Un Passo Avanti Insieme, dichiara di agire nel segno della continuità con l’Amministrazione precedente, per cui nulla sembra presagire un cambio di rotta”.

Ecco i quesiti: