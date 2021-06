Cernusco: aperitivo elettorale con Identità e futuro Nostro Cernusco

Appuntamento giovedì 24 giugno alle 18.30 al bar di fronte alla stazione con Identità e futuro Nostro Cernusco

Il capogruppo Toto, in pole come candidato sindaco: “Sarà l’occasione per ascoltare le esigenze dei cittadini, raccogliere le idee”

CERNUSCO – Un aperitivo per conoscersi e per “iniziare a far rinascere il paese”. Sono gli auspici dell’appuntamento elettorale promosso da Identità e Futuro Nostro Cernusco in programma giovedì 24 giugno, in occasione della festa patronale di san Giovanni Battista nascente.

“Sarà l’occasione per ascoltare le esigenze dei cittadini, raccogliere le idee per rendere più sicuro e vivibile il paese e parlare con tutti della visione di un futuro sostenibile e inclusivo per il nostro Cernusco” puntualizza l’attuale capogruppo Gennaro Toto, in pole position per la carica di candidato sindaco alle prossime elezioni, in programma molto probabilmente in autunno.

L’incontro prevede, dopo l’aperitivo al bar P. Stop di piazza Mazzini, quattro passi verso il centro del paese per terminare la camminata in piazza Vittoria sotto la chioma dei tigli. “Come nel nostro stile, la semplicità e la partecipazione dei cittadini saranno la nostra forza!” conclude la nota di Identità e futuro Nostro Cernusco.