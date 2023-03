Cernusco, caso Fiocchi, la maggioranza: “Dalla parte del sindaco”

Il gruppo di maggioranza dalla parte del primo cittadino

“L’assessore si è progressivamente allontanata venendo meno all’impegno preso verso tutti i cittadini”

CERNUSCO – “Identità e Futuro nostro Cernusco sostiene il sindaco Gennaro Toto e la sua decisione di revocare le deleghe alla consigliera Daniela Fiocchi. L’ex assessore ai Servizi Finanziari, partecipate e personale, non può dire di sentirsi “usata e buttata””.

Lo fa sapere il gruppo di maggioranza in una nota stampa diffusa in seguito alla notizia della revoca delle deleghe all’assessore Fiocchi (leggi qui): “Nel primo anno di mandato è stata ampiamente supportata comprendendo la delicatezza e l’onerosità del suo assessorato ma da luglio 2022 ha iniziato ad allontanarsi dal gruppo, mancando spesso alle riunioni interne e limitando la sua presenza in giunta a una connessione da remoto. Si è incrinata, così, la fattiva operosità e attività all’interno della maggioranza, non collaborando più con gli assessori e i consiglieri delegati che, nel merito alle singole deleghe, hanno dovuto intensificare il rapporto con il consulente e aumentare il carico di lavoro al fine di portare avanti le iniziative e i progetti previsti dal programma elettorale, motivo per il quale siamo stati eletti”.

“La revoca delle deleghe nasce da una inadempienza all’impegno nei confronti dei cittadini di Cernusco Lombardone e per garantire la serena prosecuzione del mandato amministrativo” concludono.