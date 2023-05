Cernusco, Upai sulla nomina di De Luca: “Trascurati anche stavolta”

L’intervento della minoranza sulla nomina del neo assessore Antonio De Luca

“Non siamo stati avvisati nell’ultimo consiglio: ci dispiace constatare la totale noncuranza nei nostri confronti”

CERNUSCO – “Ci dispiace dover constatare, per l’ennesima volta, la sua totale noncuranza per il nostro ruolo”. A mettere nero su bianco il proprio disappunto sono i consiglieri del gruppo di minoranza Un passo avanti insieme (Upai), delusi dall’aver scoperto, solo dall’albo pretorio, della nomina del consigliere Antonio De Luca ad assessore con delega all’Edilizia Privata e Valorizzazione del patrimonio ERP, Trasparenza, Legalità e Giustizia, Protezione Civile e rapporti con il cittadino.

“Pensiamo di poter escludere che lei abbia assunto questa decisione nella notte tra il 28 e il 29 aprile e pertanto riteniamo offensivo che on abbia comunicato tale sua intenzione nel Consiglio Comunale del 28 aprile” commentano i consiglieri guidati da Gabriele Gavazzi. “Il rispetto per la minoranza, che rappresenta una parte della popolazione cernuschese, è condizione imprescindibile per una corretta gestione amministrativa e politica”.

La minoranza continua: “Se è vero che spesso non lesiniamo dure critiche al vostro operato, è altrettanto vero che motiviamo sempre le ragioni della nostra opposizione e non ci siamo mai sottratti alla partecipazione agli eventi istituzionali e alla collaborazione che ci viene richiesta nelle commissioni e nei gruppi di lavoro. Lo facciamo perché crediamo fortemente nei principi del buon vivere civile, che vanno aldilà del mero attenersi ai regolamenti”.

Considerazioni a cui si aggiungono gli auguri a De Luca di buon lavoro. “Noi, come sempre, vigileremo sull’operato della maggioranza nel rispetto dei ruoli, delle regole e soprattutto delle persone”.