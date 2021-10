Il ringraziamento dell’onorevole Maurizio Lupi alla famiglia Crippa per l’hub vaccinale alla Technoprobe

Ieri, lunedì, è stato l’ultimo giorno di vaccinazioni al polo massivo allestito dall’azienda brianzola

MERATE – “Grazie alla famiglia Crippa. C’è forte bisogno di imprenditori di questo tipo”. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, dopo la notizia della chiusura dell’hub Technoprobe a Cernusco Lombardone.

“Un’azienda privata che si mette a disposizione della collettività in un momento delicato e decisivo della battaglia alla pandemia. Per il territorio di Lecco il centro vaccinale ospitato da Technoprobe, che ha permesso la somministrazione di 160mila dosi di vaccino nel corso degli ultimi sei mesi, si è rivelato un supporto prezioso – rimarca Lupi -. E oggi che questa grande esperienza di attenzione e connessione col territorio si avvia a conclusione, è doveroso rivolgere un ringraziamento speciale ai componenti della famiglia Crippa; persone che hanno saputo anteporre le esigenze di salute pubblica a quelle di mercato. In tanti si perdono in chiacchiere, loro hanno destinato risorse concrete per raggiungere un obiettivo di straordinaria importanza. Non solo il territorio lecchese, ma l’intero Paese ha e avrà sempre più bisogno di imprenditori capaci di guardare con generosità oltre il proprio interesse, agendo poi di conseguenza“.