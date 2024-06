Citterio confermata sindaca di Lomagna: “Riconosciuto il lavoro di questi cinque anni”

La sindaca uscente è stata confermata alla guida di Lomagna con il 54,51%

“I cittadini hanno compreso quanto realizzato in questi anni e hanno riconosciuto la squadra che è stata rinnovata”

LOMAGNA – “Sono contenta soprattutto perché è stato capito il lavoro svolto in questi cinque anni”. All’indomani del voto, che l’ha confermata sindaca di Lomagna, Cristina Citterio esprime soddisfazione per il risultato sancito dalle urne.

Un 54,51% di preferenze contro Giuseppe Valentino di Uniti per Lomagna che ripaga dalle fatiche di una campagna elettorale non scontata: “Ci speravamo in questo risultato, ma allo stesso tempo eravamo molti cauti anche per via del risultato ottenuto dalla coalizione di centro destra alle europee. Anche cinque anni fa però i voti per le comunali erano in controtendenza rispetto alle europee. Sono contenta del risultato perché significa che i cittadini hanno compreso quanto realizzato in questi anni e hanno riconosciuto la squadra che è stata rinnovata con l’innesto di nuovi volti. Ora ci metteremo subito al lavoro per il bene della comunità”.