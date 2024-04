Elezioni a Lomagna, ecco la squadra di Impegno Civico con Citterio sindaco

Pronta la lista di Impegno Civico per le elezioni di giugno

In squadra con Citterio nessuno degli assessori uscenti

LOMAGNA – Volti già noti in Consiglio comunale e facce nuove; persone da sempre residenti a Lomagna e altre che vi si sono trasferiti recentemente. E’ variegata la composizione della lista di Impegno Civico, pronta a correre alle elezioni amministrative dell’ 8 e 9 giugno candidando come sindaco la prima cittadina uscente Cristina Citterio.

“Ognuno sta portando con vivacità le sue conoscenze e il suo sguardo per poter continuare a dare valore a quanto di bello già Lomagna offre, con l’obiettivo condiviso di migliorare sempre, raccogliendo nuove proposte, perché il paese sia sempre più accogliente e vitale” sottolinea Citterio.

La squadra raccoglie il testimone della maggioranza uscente con le ricandidature del capogruppo uscente Lino Lalli, responsabile qualità in una nota azienda del territorio e dei consiglieri Stefania Casturà, delegata allo Sport e Antonio Ivano Guarini, in passato assessore allo sport, politiche giovanili e tempo libero. Si era già candidato, pur non riuscendo a entrare in Consiglio, Davide Corcione, di professione docente. In lista figurano il medico di base Jacok Panzeri, 32 anni, presidente della consulta sociale mentre Eugenio Brivio, 48 anni, arriva dalla consulta urbanistica.

E’ volontaria a Bibliocultura 2.0 Barbara Paganoni, 51 anni, direttrice delle vendite nei servizi turistici e alberghieri. Completano la squadra il giovane architetto Cristian Forte, 27 anni, l’avvocato Lara Panariti, 50 anni, lo studente universitario Giacomo Arrigoni, di soli 19 anni, Alessandra Gulino, 48 anni, libera professionista nel settore della consulenza informatica e Antonio Pomo, 61 anni, di lavoro assicuratore.