Gianfranco Lavelli candidato di Vivere Airuno. “L’obiettivo? Far ripartire il paese”

“Con Milani anni di letargo”: Lavelli alla guida della lista civica nata dall’incontro tra i due schieramenti ora opposti alla maggioranza

Nella squadra l’ex sindaco Adele Gatti e i consiglieri di Airuno al Centro (ex maggioranza) Bruno Ferrario e Simone Tavola

AIRUNO – Airuno riparte. È lo slogan scelto dalla nuova lista civica Viviamo Airuno Aizurro nata dall’incontro e dal confronto tra i due gruppi Progetto Comune e Airuno al Centro, attualmente seduti sui banchi della minoranza in consiglio comunale.

Ieri sera, venerdì, in sala consiliare Gianfranco Lavelli ha ufficializzato alla stampa la propria candidatura a sindaco della nuova lista civica. Scusandosi, con la consueta ironia, per essersi sovrapposto al festival di Sanremo, l’attuale capogruppo di Progetto Comune ha posto da subito l’accento sulla necessità di fare ripartire il paese, scuotendolo dal torpore in cui è adagiato con l’attuale maggioranza.

“Voglio bene al mio paese e intendo stargli vicino in modo più concreto e non con annunci e spot vari – ha annunciato -. La mia candidatura a sindaco nasce da anni vissuti nel mondo del volontariato e del sociale. In questi ultimi cinque anni la macchina amministrativa si è fermata e anche le associazioni e l’intero paese hanno subito una frenata d’arresto. Questo nuovo gruppo civico vuole far ripartire il paese sotto tutti gli aspetti”.

Quanto alla fusione dei due gruppi, Lavelli ha precisato che non si tratta di una somma, ma del risultato di una moltiplicazione. “Il confronto sulle idee ci ha portato a una proposta nuova, civica e aperta a tutto il paese. Abbiamo trovato molte convergenze e siamo convinti che, pur nelle difficoltà dell’attuale contesto, serva una visione del futuro più aperta, con sinergie con le amministrazioni vicine, per fare crescere il paese, con obiettivi di ampio respiro che un singolo comune non è in grado di raggiungere da solo. Penso alla polizia locale o al centro di raccolta rifiuti dove bisogna riuscire a potenziare i servizi spendendo meno”.

Il candidato sindaco di Vivere Airuno ha annunciato anche l’intenzione di indire, nelle prossime settimane, delle assemblee con la cittadinanza per raccogliere suggerimenti da riportare nel programma elettorale. “L’obiettivo però è chiaro. Airuno deve ripartire”.

Della squadra farà parte Bruno Ferrario, capogruppo di Airuno al centro, il gruppo nato dopo l’uscita dalla maggioranza di quattro consiglieri. “Conosco Gianfranco da anni e posso dire che è una persona a modo, seria, sempre presente – ha detto – . Negli ultimi mesi ci siamo interfacciati con lui per capire la strada da intraprendere e abbiamo apprezzato la determinazione con cui vuole portare avanti l’idea di far ripartire questa comunità dopo anni di stallo”. Un percorso di avvicinamento che non è stato immediato e veloce, (“Ci è voluto un po’ a convincerli” ha ammesso Lavelli), su cui ha inciso anche la voglia di offrire un’alternativa all’attuale maggioranza come riconosciuto dallo stesso Ferrario con la frase tanto sibillina quanto diretta “I dubbi? Qualcuno ce li ha fatti sciogliere”.

In lista entrerà anche l’ex sindaco Adele Gatti, definita la “musa ispiratrice” del gruppo. “Sono qui per sostenere la candidatura di Gianfranco e ringraziarlo per aver accettato la sfida e la richiesta di essere il nostro candidato sindaco, a cui riconosco impegno, serietà, competenza e passione per Airuno, tutto condito con un pizzico di ironia. Abbiamo dato vita a un nuovo gruppo, che parte da due liste con origini diverse che hanno avuto il coraggio di dare vita a un progetto. Questa per me è una nuova scommessa che accetto volentieri con la voglia di rinnovarsi e rilanciare”.Gatti si è poi concessa una battuta sul centro di raccolta rifiuti, trasferito durante il suo mandato a Brivio: “Sono dell’idea che non bisogna buttare soldi nella spazzatura costruendo un nuovo centro ad Airuno. Gli eventuali soldi che potrebbero venire recuperati con la riscossione dei crediti Imu andrebbero investiti per gli anziani e per i giovani”.

Presente al lancio di Lavelli anche Simone Tavola, ex capogruppo di maggioranza, ora consigliere di Al Centro. “Sarò anche io in lista e voglio associarmi al sostegno per la candidatura di Gianfranco – ha detto quello che è stato definito l’art director della campagna elettorale -. Sarò in lista anche io portando avanti il confronto su idee e progetti che è alla base di Vivere Airuno Aizurro, una lista in cui non si cono appartenenze partitiche, ma il valore aggiunto è fornito dalle storie diverse che si sono confrontate per un progetto condiviso”.