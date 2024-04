Elezioni, Insieme per Imbersago presenta la lista: “Spazio ai giovani”

Martedì 30 aprile è previsto un incontro di presentazione del candidato sindaco Fabio Vergani

Oltre la metà delle persone in lista con Insieme per Imbersago ha meno di 40 anni

IMBERSAGO – Un gruppo capace di rinnovarsi, con un terzo di persone nuove, nella continuità. Insieme per Imbersago, lista civica in corsa alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi, ricandidando come sindaco il primo cittadino uscente Fabio Vergani, ha reso noti i nomi degli uomini e delle donne che si contenderanno la preferenza degli imbersaghesi.

“Come già anticipato, con me si ricandideranno quasi tutti gli amministratori uscenti e coloro che non saranno in lista daranno comunque il proprio apporto per il successo elettorale della nostra compagine, rinnovando lo spirito che ci ha visto governare in modo compatto nel corso del quinquennio appena trascorso, tenendo fede ai programmi sottoposti a suo tempo alla cittadinanza” precisa Vergani.

“Ai giovani Consiglieri uscenti si aggiungono altri giovani candidati e un terzo della lista è comunque composto da persone nuove, consentendo così di far crescere ancora di più la nostra capacità di rappresentare le esigenze del paese con spirito innovativo e costruttivo”.

La lista si contraddistingue per una spiccata presenza di giovani con quattro componenti su dieci under 30. Non solo: oltre la metà della lista è rappresentata da persone che non raggiungono i quarant’anni di età.

“Insieme per Imbersago” è guidata da Fabio Vergani e composta da Elena Codara (vice sindaco uscente), Massimo Besana, Marco Brivio, Francesco Cagliani, Giovanni Ghislandi, Eleonora Lavelli, Marta Massironi, Lorenzo Meni, Alexandra Pedullà Panzeri, Carlo Perego.

Due gli appuntamenti già fissati durante i quali verrà esposto alla popolazione il programma 2024-2029. Il primo, in agenda martedì 30 aprile alle 21 in sala consiliare, verterà sulla presentazione del candidato sindaco e sulla raccolta delle firme di sostegno alla candidatura mentre mercoledì 29 maggio è in programma, sempre alle 21 in sala consiliare, l’assemblea pubblica con la cittadinanza.