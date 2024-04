Elezioni, ViviAMo Merate sottoscrive l’appello di Libera e Avviso pubblico

Sabato in piazza la sottoscrizione dell’appello contro le mafie

Il 7 maggio in Auditorium si terrà invece la presentazione del programma elettorale. Poi il giro nelle frazioni

MERATE – In piazza Prinetti per sottoscrivere l’appello di Libera e di Avviso pubblico contro le mafie. Sabato mattina i candidati della lista ViviAmo Merate si sono incontrati sotto la Torre per firmare la proposta rivolto a tutti i candidati alle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno per un impegno concreto a difendere le istituzioni locali dall’aggressione delle organizzazioni mafiose e dalla corruzione. Una sorta di richiamo, quindi, una politica credibile e responsabile, che pratica (e non predica) la legalità e la trasparenza.

La lista, guidata da Mattia Salvioni, ha ormai ultimato il programma elettorale che verrà presentato il 7 maggio in Auditorium. Al primo incontro di illustrazione delle linee guida su cui si struttura il gruppo di ViviAmo Merate, seguiranno una serie di appuntamenti nelle frazioni: il 13 maggio a Brugarolo, il 15 maggio a Novate, il 20 maggio a Cassina, il 22 maggio a Pagnano e il 29 maggio a Sartirana.