Identità e futuro nostro Cernusco dona 2mila euro per l’emergenza coronavirus

La raccolta fondi è stata promossa tra sostenitori e simpatizzanti

Devoluti 1500 euro alla Croce Bianca e 500 euro al progetto “Aiutiamoci” della Fondazione comunitaria del Lecchese

CERNUSCO LOMBARDONE – Una donazione di 2mila euro a favore di chi è impegnato in prima linea per fronteggiare l’emergenza covid 19. Il gruppo Identità e futuro nostro Cernusco ha raccolto, nei giorni scorsi, grazie a sostenitori e simpatizzanti, 2mila euro da devolvere in beneficenza.

“Abbiamo pertanto deciso di destinare un contributo di 1500 euro alla Croce Bianca e 500 euro a sostegno del progetto ‘Aiutiamoci’ della Fondazione comunitaria del Lecchese, a sostegno dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate per l’emergenza Coronavirus” puntualizza il capogruppo Gennaro Toto.

Il gruppo cernuschese ha inoltre deciso di fornire al gruppo Caritas parrocchiale 300 mascherine utili per la distribuzione dei pacchi alimentari ai cittadini più bisognosi.