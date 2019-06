Imbersago, il neo sindaco Vergani svela la sua Giunta. Zamperini lascerà dopo il primo Consiglio

Il primo consiglio dell’era Vergani si terrà martedì 11 giugno in sala consiliare con inizio alle 21

Come già annunciato in campagna elettorale, Codara sarà il vice mentre Perego si occuperà di lavori pubblici e patrimonio

IMBERSAGO – Lo aveva già anticipato in campagna elettorale: Elena Codara sarà il vice sindaco della Giunta guidata dal sindaco neo eletto Fabio Vergani. Assessore uscente della Giunta Ghislandi, Codara vede confermate le deleghe a Istruzione e servizi alla persona, con l’aggiunta dei rapporti con le associazioni e il gemellaggio. In Giunta siederà anche Carlo Perego, a cui spetteranno i lavori pubblici, il coordinamento delle politiche ambientali, la manutenzione del patrimonio, l’arredo urbano e i rapporti con il Parco Adda Nord.

Vergani terrà per sé invece l’edilizia privata, territorio e urbanistica, polizia locale, commercio, protezione civile, personale e uffici e anche i rapporti con le società partecipate. Il neo sindaco ha intenzione anche di attribuire a singoli consiglieri alcune deleghe ad hoc come il bilancio, che potrebbe andare all’ormai ex primo cittadino Giovanni Ghislandi e la cultura, ambito che potrebbe vedere confermato il consigliere Ambrogio Valtolina. Incarichi che, insieme a quello del capogruppo, Vergani sta valutando proprio in questi giorni in vista del consiglio comunale di insediamento in programma martedì 11 giugno alle 21 in sala consiliare.

Dopo il Consiglio dell’11 giugno Zamperini uscirà di scena

In questa occasione il capolista di Imbersago per tutti, il lecchese Giacomo Zamperini, unico eletto del suo gruppo in Consiglio, comunicherà a tutta l’assise la decisione di uscire di scena, lasciando spazio a un altro candidato. “L’ho detto fin dall’inizio che la mia sarebbe stata una candidatura di servizio per sostenere una lista di centrodestra e scongiurare il rischio (poi superato dalla realtà con la presentazione anche di una terza lista, quella di Imbersago in più, giunta seconda alle elezioni, ndr) che si presentasse un’unica lista, quella della maggioranza uscente” – puntualizza il dirigente regionale di Fratelli d’Italia, ammettendo di essersi “innamorato” in questi mesi del piccolo paesino di Imbersago. “E’ Imbersago che non si è innamorato di me”, aggiunge commentando con ironia il risultato elettorale che ha posto in fondo alla classifica delle preferenze la sua lista. Il primo dei non eletti di Imbersago per tutti è Claudio Villa. Potrebbe essere quindi lui a subentrare in Consiglio a Zamperini.