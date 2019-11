Imbersago, nominate le tre consulte permanenti: ecco i componenti

L’obiettivo è quello di favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza

Nominata anche la commissione per la revisione dello Statuto e dei regolamenti

IMBERSAGO – Sono state nominate durante la seduta del 21 novembre le tre consulte permanenti. Una novità, quella introdotta dall’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Vergani, volta a favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza sui temi più rilevanti dell’attività amministrativa locale.

Consulta territorio, ambiente ed ecologia

Carlo Perego (Assessore ai lavori pubblici e coordinamento delle politiche ambientali) – membro di diritto; Giovanni Ghislandi (Consigliere con delega all’ambiente ed ecologia) – membro di diritto; Francesco Cagliani (Consigliere in rappresentanza gruppo Insieme per Imbersago); Chiara Bonfanti (Consigliere in rappresentanza gruppo Imbersago in Più); Claudio Villa (Consigliere in rappresentanza gruppo Imbersago per tutti); Carlo Sala (rappresentante Circolo Arci); Dante Panzeri (rappresentante Inter Club); Luciano Ferraglio (rappresentante Associazione Volontari Protezione civile Imbersago); Roberto Riva (rappresentante Parrocchia dei SS. Marcellino e Pietro)

Consulta servizi alla persona, pubblica istruzione e cultura

Eleonora Lavelli (Consigliere con delega alla Biblioteca comunale, tempo libero e turismo) – membro di diritto; Sara Mapelli (Consigliere con delega a Retesalute, Conferenza Sindaci distretto ATS, piani di zona) – membro di diritto; Ambrogio Valtolina (Consigliere in rappresentanza gruppo Insieme per Imbersago); Rosana Marisa Mauro (Consigliere in rappresentanza gruppo Imbersago in Più); Claudio Villa (Consigliere in rappresentanza gruppo Imbersago per tutti); Liviana Panzeri (rappresentante associazione Guarda c’è un libro nell’albero); Edoardo Riva (rappresentante Parrocchia dei SS. Marcellino e Pietro); Vera Carusi (rappresentante Circolo Arci); Flavia Chieregati (rappresentante Pro Loco)

Consulta sport, tempo libero e associazionismo

Ambrogio Valtolina (Consigliere con delega alla cultura e sport) – membro di diritto; Eleonora Lavelli (Consigliere con delega alla Biblioteca comunale, tempo libero e turismo) – membro di diritto; Marta Massironi (Consigliere in rappresentanza del gruppo consiliare Insieme per Imbersago); Chiara Bonfanti (Consigliere in rappresentanza gruppo Imbersago in Più); Claudio Villa (Consigliere in rappresentanza gruppo Imbersago per tutti)

Camilla Corti (rappresentante Pro Loco); Matteo Bonfanti (rappresentante associazione Guarda c’è un libro nell’albero); Francesco Villa (rappresentante ASD Imbersago basket)

Valentino Caimi (rappresentante Inter Club)

Eletta anche la Commissione per la revisione dello Statuto e i regolamenti, così composta:

Fabio Vergani (presidente). Elena Codara, Eleonora Lavelli, Giovani Ghislandi (consiglieri di maggioranza), Chiara Bonfanti (consigliere di minoranza, Imbersago in Più) e Claudio Villa (consigliere di minoranza, Imbersago per tutti).