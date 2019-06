Imbersago, primo consiglio per Vergani. Ecco Giunta e deleghe ai consiglieri

Primo consiglio ieri sera, martedì, per il neo sindaco Fabio Vergani: “Sarò il sindaco di tutti”

Assente per indisposizione Giacomo Zamperini che ha comunque annunciato che lascerà il posto al “pirata” Claudio Villa

IMBERSAGO – “Mi impegno solennemente ad essere il sindaco di tutti, anteponendo il bene comune a qualsiasi interesse di parte, continuando a garantire la libera espressione dei singoli cittadini, delle istituzioni e delle associazioni che animano la nostra comunità”. Con queste parole il sindaco neo eletto Fabio Vergani ha salutato ieri sera, martedì, il pubblico intervenuto alla prima seduta del consiglio comunale rinnovato dopo le elezioni del 26 maggio. Vergani si è rivolto proprio agli elettori, ringraziandoli per l’affluenza la voto, oltre il 70% degli avanti diritto.

“La presenza di tre liste ha consentito ai cittadini di valutare proposte e figure alternative, come è giusto che sia in una società che fa del pluralismo un valore fondamentale”.

Vergani ha sottolineato il netto risultato elettorale

Il risultato delle urne è stato netto, come ribadito dallo stesso Vergani: “Lo scarto tra la lista vincitrice e la seconda è di oltre 40 punti percentuali. Questo è un segno tangibile di apprezzamento di quanto fatto nei quindici anni trascorsi alla guida della comunità, oltre che a candidati credibili che si sono guadagnati la fiducia degli elettori”. Già vicesindaco nell’amministrazione uscente, Vergani ha espresso la propria soddisfazione nel vedere rappresentato in Consiglio tutte le tre liste che hanno preso parte alle elezioni ringraziando i consiglieri Rosana Mauro e Giacomo Zamperini per aver dato vita a una campagna elettorale sempre seria e mai sopra le righe. (Qui l’intervento integrale del sindaco IMBERSAGO – IL DISCORSO INTEGRALE DEL SINDACO VERGANI).

Il ringraziamento ai sindaci che lo hanno preceduto

Emozionato e soddisfatto, il neo primo cittadino ha voluto poi ringraziare i sindaci che lo hanno preceduto e in particolar modo quelli che lo hanno accompagnato dalla nascita ad oggi. Ovvero il cavalier Giovanni Villa, l’ingegner Filippo Panzeri e infine Giovanni Ghislandi, definito “un amico e un maestro. Con lui ho condiviso quindici anni intensi, carichi di impegni e di responsabilità, ma densi di appagamento per quanto di buono abbiamo realizzato per il nostro paese. Da lui ho imparato che il bene per la comunità che rappresenti lo fai stando vicino alla tua gente nella vita di tutti i giorni, con senso del dovere e spirito di abnegazione.Quanto a me, mi accingo a questo mandato esercitando il mio compito istituzionale con accresciuto senso del dovere, oltre che con imparzialità, nel rispetto della Costituzione e delle leggi”. (Qui il discorso integrale del sindaco Fabio Vergani)

Grintose le consigliere di Imbersago in più

Hanno mostrato subito grinta e carattere le consigliere di Imbersago in Più Rosana Mauro e Chiara Bonfanti. Le premesse annunciate in apertura di consiglio sono state subito confermate. Il capogruppo Mauro ha infatti ribadito come “l’obiettivo che ci siamo proposti per i prossimi cinque anni di amministrazione comunale è quello di partecipare in modo collaborativo, propositivo e costruttivo, ma, nel contempo, vigile e rigoroso. Vogliamo contribuire alle scelte e alle decisioni di questa amministrazione e, nei limiti del possibile, avere voce nella definizione delle priorità, soprattutto sui temi che ci stanno più a cuore e che abbiamo indicato nel nostro programma elettorale”.

“Chiediamo, per questo, di poter essere coinvolti, il più possibile, attraverso gli strumenti a disposizione della Pubblica amministrazione, già presenti in altri Comuni: crediamo nella necessità dell’ istituzione di Commissioni consiliari, in più rispetto alle esistenti consulte. In particolare riteniamo necessaria l’istituzione della commissione Territorio e della Commissione Bilancio. Inoltre, per poter dare un ruolo non solo formale, ma sostanziale di partecipazione e condivisione ai Capigruppo, chiediamo la conferenza dei capigruppo”. ( Qui l’intervento integrale IMBERSAGO – L’INTERVENTO DI ROSANA MAURO). La prova è arrivata subito con il punto 6 all’ordine del giorno, quello relativo alle nomine negli enti sovracomunali. Con spirito costruttivo, Mauro e Bonfanti hanno chiesto di poter avere maggior lumi su queste nomine, chiedendo di poter approfondire, magari in una sede apposita, la questione in modo da poterla sviscerare in maniera più completa e profonda. La richiesta è stata accolta dalla maggioranza che ha deciso di posticipare al prossimo consiglio comunale la votazione.

Assente per un’improvvisa indisponibilità Giacomo Zamperini

Assente per un’imprevista indisposizione, il candidato di Imbersago per tutti Giacomo Zamperini che ha comunque comunicato di volersi dimettere lasciando l’incarico di consigliere di minoranza a Claudio Villa.

“Sarà lui, il pirata come lo chiamo io, a rappresentare la nostra lista – ha scritto nel documento letto da Vergani -. Avrei tanto voluto salutarvi e dire queste parole di persona. Il tempo che mi avete permesso di vivere nelle ultime settimane di campagna elettorale ad Imbersago è stato davvero un dono speciale. Ho conosciuto persone meravigliose e posti stupendi. Un luogo che porterò sempre nel mio cuore. Mi sento di ringraziare tutti, dal sindaco Vergani ai numerosi cittadini incontrati. Esco arricchito da questa esperienza. Nonostante sapessimo bene fosse una battaglia persa in partenza, lo abbiamo fatto per spirito di servizio e per dare una voce in più agli imbersaghesi. Voce che adesso è venuto il momento di custodire e di portare con senso di responsabilità dai banchi dell’opposizione”.

Ufficializzata la Giunta

Vergani ha anche ufficializzato la Giunta. Il sindaco terrà per sé le deleghe a edilizia privata, territorio e urbanistica, polizia locale, commercio, protezione civile, personale e organizzazione uffici, società partecipate, affari generali.

Suo vice sarà Elena Codara, con delega all’istruzione, servizi alla persona, associazioni e gemellaggio. Carlo Perego, assessore esterno, si occuperà invece di lavori pubblici, coordinamento politiche ambientali, manutenzione patrimonio comunale, arredo urbano, Parco Adda Nord.

Molte deleghe ai singoli Consiglieri

Molte funzioni sono state delegate ai consiglieri.

Il sindaco uscente Giovanni Ghislandi si occuperà di bilancio, ambiente e comunicazione mentre Ambrogio Valtolina vedrà confermate le deleghe a cultura, sport ed Ecomuseo Adda di Leonardo. Eleonora Lavelli sarà la referente per biblioteca, tempo libero e turismo mentre Francesco Cagliani avrà come ambito le politiche giovanili, informatizzazione uffici e innovazione tecnologica. Sara Mapelli invece sarà il volto di riferimento in ambito sovracomunale per Retesalute, conferenze dei sindaci distretto Ats e piani di zona mentre Marta Massironi dovrà gestire il premio Morlotti.