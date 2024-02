insieme per Sirtori sul mancato trasferimento della biblioteca: “Un fallimento annunciato”

L’attacco del gruppo di minoranza sulla vicenda del mancato trasferimento della biblioteca a cascina Ceregallo

“Cambiare idea è legittimo e in questo caso pure opportuno, ma il Comune ha sprecato 45mila euro in spese tecniche per superficialità e incompetenza”

SIRTORI – “Cambiare idea su una scelta amministrativa è legittimo, e in questo caso pure opportuno, ma non possiamo non rilevare che la progettazione preliminare dell’azzardato intervento è costata al Comune di Sirtori oltre 45mila euro di spese tecniche. Soldi pubblici letteralmente sprecati per superficialità e incompetenza”. E’ netto e tagliente il giudizio del gruppo di minoranza Insieme per Sirtori in merito alla decisione dell’amministrazione comunale di mettere in vendita la porzione della cascina Ceregallo ancora di proprietà comunale.

Una scelta annunciata dal sindaco Matteo Rosa durante il consiglio comunale del 13 febbraio da cui consegue, rimarcano dai banchi della minoranza, la volontà di “abbandonare il progetto, già da noi giudicato inadeguato e irrealizzabile, di trasferirvi la biblioteca comunale. L’investimento, dal costo preventivato di circa un milione e 100mila euro, era stato annunciato in pompa magna nella primavera del 2022, come “fiore all’occhiello” della neo insediata amministrazione, ma aveva subito una prima sonora bocciatura da Regione Lombardia, che lo aveva giudicato non finanziabile”.

Il capogruppo di minoranza Paolo Negri conclude con una frecciatina: “Un altro errore annunciato per l’amministrazione di Matteo Rosa, uno spreco imperdonabile ai danni dei sirtoresi. E pensare che il vicesindaco Paschetto lamenta la mancanza di risorse anche per lavori più contenuti come importo, ma ben più urgenti per Sirtori”.