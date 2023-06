la salute per tutti: il Pd presenta a Merate i risultati del questionario

Incontro martedì sera in Auditorium a Merate per presentare i risultati del questionario #la salute per tutti

“Come Pd abbiamo deciso e voluto attivare un Tavolo della salute, di cui il questionario è la prima iniziativa”

MERATE – Una serata per presentare i risultati del questionario #la salute per tutti promosso da Pd meratese e lecchese e misurare, allo stesso tempo, lo stato di salute della sanità lombarda.

E’ in programma domani, martedì, alle 20.45 in Auditorium l’incontro promosso dal Partito democratico per fare il punto sul sondaggio promosso, in occasione del 1° maggio, per raccogliere le storie delle persone che, negli ultimi tempi, si sono dovute interfacciare con il sistema sanitario.

Un questionario nato per registrare le difficoltà di accesso alle prestazioni di diagnosi e di cura, ma anche le eventuali eccellenze e i valori aggiunti incontrati sul proprio percorso di pazienti in modo da poter scattare una fotografia il più possibile esatta delle condizioni del servizio sanitario.

Nel corso della serata, oltre alla presentazione dei risultati del questionario, interverranno anche i consiglieri regionali del Pd Emilio Del Bono e Gian Mario Fragomeli che daranno un quadro della situazione regionale e quale è l’impegno del partito in Regione a tutela della Sanità Pubblica.

“Come PD Meratese e Lecchese abbiamo deciso e voluto attivare un Tavolo della salute, di cui il questionario è la prima iniziativa, aperto a tutti (professionisti della sanità, rappresentanti della comunità e delle associazioni), per garantire un costante impegno sui principali temi di salute che interessano i nostri cittadini” precisa Mattia Salvioni, segretario del Pd Meratese.

Il questionario rimarrà sempre attivo, per continuare a raccogliere la voce delle persone e i bisogni del territorio sul tema sanitario ( https://forms.gle/wmVVhRqK6GpamJGa6 )