Contro i rincari di scuolabus e mensa, chiesto un consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza

Floridia: “Appoggiamo i gruppi dei genitori che si stanno muovendo per contrastare questa situazione”

LA VALLETTA / SANTA MARIA HOE’ – Convocare un Consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza per discutere pubblicamente dell’aumento delle tariffe di scuolabus e mensa. E’ la richiesta avanzata da Giuseppe Floridia, attivista de La Valletta 5 Stelle, a seguito della protesta dei genitori i cui figli frequentano l’istituto Pointinger. A seguito di una delibera approvata dall’Unione dei Comuni della Valletta, da settembre il costo del servizio scuolabus aumenterà del 71% mentre il servizio mensa del 28% con rincari considerevoli per le famiglie.

“Dopo aver preso atto di quanto stabilito in Consiglio Comunale il gruppo La Valletta 5 Stelle rimane basito per quanto deciso, ovvero l’aumento del costo mensa e del trasporto a carico delle famiglie degli alunni frequentanti i plessi del paese” fa sapere Floridia. Che aggiunge: “Dal 31 gennaio 2020, quando fu decretato il periodo di emergenza per pandemia, tutto ci aspettavamo tranne un ulteriore aggravio per le famiglie, che nel prossimo futuro potrebbero affrontare anche una problematica lavorativa. Non comprendiamo questa scelta e appoggiamo i gruppi dei genitori che si stanno muovendo per contrastare questa situazione”.

Da qui la richiesta di un consiglio straordinario aperto alla cittadinanza: “È urgente confrontarsi quanto prima con genitori per trovare una soluzione evitando di mettere le mani in tasca ai cittadini. Speranzosi in un cambio della decisione presa attendiamo una risposta e la convocazione di quanto richiesto”.