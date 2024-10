Merate, Caravaggio e le mostre al Castello: Riva corregge il tiro

La questione è stata affrontata lunedì in Consiglio comunale

L’assessora Riva precisa: “Valutate diverse location per le mostre a corollario dell’esposizione del quadro del Caravaggio”

MERATE – “A oggi non esiste ancora un calendario preciso delle iniziative legate alla mostra di Caravaggio. Sono state ipotizzate diverse location”. E’ la precisione effettuata dall’assessore alla Cultura Patrizia Riva rispondendo al question time presentato dal consigliere di opposizione Alfredo Casaletto in merito alle dichiarazioni che la stessa Riva aveva pronunciato circa l’utilizzo del cortile del Castello Prinetti per esporre opere di artisti locali ispirati a Caravaggio in occasione dell’esposizione del celebre “Narciso” del Caravaggio a Villa Confalonieri dal 25 ottobre al 29 novembre.

Incalzata dalla minoranza a dover fornire risposte certe visto l’utilizzo di una struttura di proprietà privata, inutilizzata da tempo per via delle condizioni strutturali, Riva ha puntualizzato come, allo stato attuale, “non esistono dichiarazione di inagibilità del luogo” rimarcando che l’amministrazione comunale sta sondando il campo circa la fattibilità di una riapertura all’utilizzo dei cortili esterni stante le verifiche tecniche e di sicurezza necessarie.

Riva ha altresì aggiunto come si stiano valutando location differenti per le esposizioni di artisti locali anche e soprattutto al chiuso, per evitare problemi legati al maltempo.

Dal canto suo, il consigliere Casaletto si è dichiarato insoddisfatto delle risposte ricevute invitando l’assessore a “un’opportuna maggiore cautela e precauzione”.