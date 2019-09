Merate, dalla lotta all’evasione fiscale un fondo da 125mila euro per studio e sport

La novità è stata presentata dall’assessore Casaletto in commissione bilancio

Istituiti due bonus, uno per i libri, l’altro per lo sport per agevolare, senza restrizioni sul reddito le famiglie meratesi

MERATE – Un tesoretto di 125mila euro, frutto della lotta all’evasione fiscale, da mettere a disposizione dei più piccoli per contenere sostenuti dalle famiglie per lo studio e la pratica delle attività sportive. La novità è stata presentata ieri sera, giovedì, in commissione bilancio dall’assessore Alfredo Casaletto che ha illustrato le variazioni di bilancio che andranno in discussione lunedì sera in consiglio comunale. “Siamo riusciti a costituire due fondi rivolti ai più piccoli con la creazione di un bonus libri da 80mila euro e di un bonus sport da 45mila euro”.

Soldi in più dall’accertamento sull’Imu 2014

I fondi sono stati recuperati grazie al lavoro di contrasto all’evasione fiscale promosso dall’amministrazione comunale. Gli accertamenti, effettuati per l’imposta dell’Imu e relativi all’anno 2014, hanno evidenziato un’evasione di 300mila euro superiore a quanto già previsto a bilancio (sempre 300mila euro). “Parte di questa somma deve essere obbligatoriamente stanziata per il fondo di svalutazione crediti. Abbiamo quindi a disposizione 125mila euro che abbiamo deciso di destinare per questo fondo famiglia, con cui vogliamo venire incontro ai costi che i genitori devono sostenere sia per l’acquisto di libri e del corredo scolastico sia per la frequenza ad attività sportive. Il nostro vuole essere un sostegno concreto alle famiglie meratesi”.

Un sostegno che riconosce il valore educativo di scuola e sport

Casaletto aggiunge: “La scuola e le associazioni sportive contribuiscono, affiancando le famiglie, all’educazione e alla crescita dei giovani, anche nel rispetto di stili di vita salutari, tenendoli lontane dai cattivi esempi”.

Il bonus scuola si rivolge ai giovani studenti della scuola secondaria di primo grado (medie) e ai ragazzi iscritti ai primi due anni delle scuole superiori. E’ destinato invece agli scolari della scuola primaria il contributo di 45mila euro relativo all’iscrizione dei bambini alle diverse associazioni sportive della città. L’amministrazione comunale ha già fatto sommariamente un calcolo prevedendo che ogni studente possa ricevere indicativamente dai 100 ai 150 euro sia per il bonus libri che per quello sport.

A breve gli avvisi con le modalità di erogazione

L’intenzione della Giunta è quella di non prevedere delle restrizioni basate sul reddito per l’accesso a questi contributi. Le erogazioni avverranno entro il 31 dicembre 2019 con una semplice domanda nel rispetto dei termini che verranno resi noti in successivi avvisi, da concordare anche con l’assessorato al Welfare guidato da Franca Maggioni.

L’idea dell’amministrazione comunale è quella di far diventare, fondi permettendo, questi bonus una realtà costante per le famiglie meratesi, in modo da sostenere con continuità negli anni lo studio e la pratica delle attività sportive.